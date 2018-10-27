Убирают жир с живота: диетологи назвали полезные для фигуры продукты

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Эти продукты будут отличной альтернативой таблеткам-жиросжигателям

На сегодняшний день избыточный вес и ожирение – пожалуй, самая большая проблема в мире. Часто снижение веса важно не только для того, чтобы прийти в форму, но и по медицинским показателям, но избавиться от лишних килограммов не всем удается легко. Потому важно понимать, что наиболее способствует похудению и уделять внимание продуктам питания, ведь нас формирует то, что мы едим. Список полезных продуктов, помогающих похудеть, опубликовал сайт "healthystyle"

Часто для похудения многие используют таблетки-жиросжигатели, но реальность такова, что использование несет вредные последствия для организма, а потому лучше вместо использования их более внимательно следить за рационом

Включив следующие продукты в рацион, можно похудеть, без вреда здоровью.

1. Яблоки

Абсолютно любой сорт яблок полезен, ведь они содержат много клетчатки, так что ваш, так что желудок будет чувствовать насыщение, но вы не переедите. А еще они богаты пектином и антиоксидантами. Кстати, пектин сжигает жир не только на животе, но и по всему телу.

2. Помидоры

В этом овоще содержится много полезных витаминов и минералов, а еще он известен, как продукт, который хорошо предотвращает онкологию. Благодаря своей кислоте и содержанию ликопина, помидоры отлично подходят для того, чтобы убрать лишние сантиметры в области живота. Они помогают превращать жир в энергию, если их есть постоянно, то результат станет заметным быстро. Важно помнить, чтопри термической обработке помидоров, ликопин усваивается лучше.

3. Чеснок

Он также помогает сбросить вес. Это связано с высоким содержанием аллицина, химического вещества, которое помогает вывести из организма вредный холестерин. Для получения результата рекомендуется съедать по паре зубчиков чеснока ежедневно утром.

4. Миндаль

Миндаль поможет снизить холестерин и, как следствие, похудеть. В нем много клетчатки и триптофана. Именно дают чувство насыщения быстрее, а следовательно помогают избежать переедания. Также в миндале много белка, это полезно для мышц и еще он улучшает работу кишечника. Стоит иметь в виду, что миндаль это высококалорийная пища, так что в идеале ежедневно можно есть не более 25 гр.

5. Огурец

Он полезен для нашей кожи, здоровья глаз и помогает ускорить потерю веса. В них также много клетчатки и это позволяет быстрее чувствовать насыщение. В них много воды и мало калорий. Что еще нужно для борьбы с жиром? Огурец обладает хорошим мочегонным свойством и улучшает пищеварение,а также оказывает благотворное воздействие на волосы и ногти.

6. Овсянка

Овес является одним из самых полезных продуктов для нашего тела, причем в любом виде. Он отличается низким содержанием калорий, помогает регулировать клеточный метаболизм и обладает очищающим эффектом.

Если ваш врач сказал вам, что у вас начинаются проблемы с сердцем, вы должны знать, что овес также:

Помогает снизить уровень холестерина в крови.

Улучшает кровообращение.

Помогает вашей сердечно-сосудистой системе в целом.

У овсянки есть еще один плюс, съедая ее, вам не придется голодать. Лучше всего ее есть на завтрак.

7. Зеленая фасоль

В этих бобовых содержатся много витаминов, минералов, антиоксидантов, белков и клетчатки. Кстати, зеленые стрючки обладают высокой питательностью

8. Мед

Если съедать по ложке меда с утра и пере сном, то это так же поможет избавиться от ненавистного жира. Это золотой нектар с древних времен используют в лечебных целях.

Вы должны помнить, что, несмотря на то, что мед сладкий, это не то же самое вещество, что в сахаре, который, в отличие от меда, не имеет никакой питательной ценности.

Если вам сложно съесть ложку меда, попробуйте использовать его в качестве подсластителя для кофе или чая.

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