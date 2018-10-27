Прибирають жир з живота: дієтологи назвали корисні для фігури продукти

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Ці продукти будуть відмінною альтернативою таблеткам-жироспалювачам

На сьогоднішній день надмірна вага і ожиріння – мабуть, найбільша проблема в світі. Часто-зниження ваги важливо не тільки для того, щоб прийти у форму, але і за медичними показниками, але позбутися від зайвих кілограмів не всім вдається легко. Тому важливо розуміти, що найбільш сприяє схудненню і приділяти увагу продуктам харчування, адже нас формує те, що ми їмо. Список корисних продуктів, які допомагають схуднути, опублікував сайт "healthystyle"

Часто для схуднення багато використовують таблетки для схуднення, але реальність така, що використання несе шкідливі наслідки для організму, а тому краще замість використання їх більш уважно стежити за раціоном

Включивши наступні продукти в раціон, можна схуднути без шкоди здоров'ю.

1. Яблука

Абсолютно будь-який сорт яблук корисний, адже вони містять багато клітковини, так що ваш, так що шлунок буде відчувати насичення, але ви не переїсте. А ще вони багаті пектином і антиоксидантами. До речі, пектин спалює жир не тільки на животі, але і по всьому тілу.

2. Помідори

У цьому овочі міститься багато корисних вітамінів і мінералів, а ще він відомий, як продукт, який запобігає онкологію. Завдяки своїй кислоті і вмістом лікопіну, помідори відмінно підходять для того, щоб прибрати зайві сантиметри в області живота. Вони допомагають перетворювати жир в енергію, якщо їх їсти постійно, то результат стане помітним швидко. Важливо пам'ятати, щопри термічній обробці помідорів, лікопін засвоюється краще.

3. Часник

Він також допомагає скинути вагу. Це пов'язано з високим вмістом аліцину, хімічної речовини, яка допомагає вивести з організму шкідливий холестерин. Для отримання результату рекомендується з'їдати по парі зубчиків часнику щодня вранці.

4. Мигдаль

Мигдаль допоможе знизити холестерин і, як наслідок, схуднути. У ньому багато клітковини і триптофану. Саме дають відчуття насичення швидше, а отже допомагають уникнути переїдання. Також в мигдалі багато білка, це корисно для м'язів і ще він поліпшує роботу кишечника. Варто мати на увазі, що мигдаль це висококалорійна їжа, так що в ідеалі щодня можна їсти не більше 25 гр.

5. Огірок

Він корисний для нашої шкіри, очей здоров'я і допомагає прискорити втрату ваги. У них також багато клітковини і це дозволяє швидше відчувати насичення. У них багато води і мало калорій. Що ще потрібно для боротьби з жиром? Огірок володіє хорошим сечогінну властивість і покращує травлення,а також робить благотворний вплив на волосся і нігті.

6. Вівсянка

Овес є одним з найбільш корисних продуктів для нашого тіла, причому в будь-якому вигляді. Він відрізняється низьким вмістом калорій, допомагає регулювати клітинний метаболізм і володіє очищує ефектом.

Якщо ваш лікар сказав вам, що у вас починаються проблеми з серцем, ви повинні знати, що овес також:

Допомагає знизити рівень холестерину в крові.

Покращує кровообіг.

Допомагає вашої серцево-судинної системи в цілому.

У вівсянки є ще один плюс, з'їдаючи її, вам не доведеться голодувати. Краще всього є її на сніданок.

7. Зелена квасоля

У цих бобових міститься багато вітамінів, мінералів, антиоксидантів, білків і клітковини. До речі, зелені стрючки володіють високою поживністю

8. Мед

Якщо з'їдати по ложці меду з ранку і пере сном, то це так само допоможе позбутися ненависного жиру. Це золотий нектар з давніх часів використовують у лікувальних цілях.

Ви повинні пам'ятати, що, незважаючи на те, що мед солодкий, це не те ж саме речовина, що в сахарі, який, на відміну від меду, не має ніякої живильної цінності.

Якщо вам складно з'їсти ложку меду, спробуйте використовувати його в якості підсолоджувача для кави або чаю.

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