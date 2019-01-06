Три варіанти різдвяного меню від переможця "МастерШеф"

Все, що потрібно - зберегти гарний список і піти з ним в магазин
Євген Клопотенко, автор оригінального рецепту британського різдвяного пудингу, переможець шоу "МайстерШеф" і засновник соціального проекту по зміні культури харчування "CultFood", склав три різних варіанти меню для різдвяного столу. Кулінар додав також необхідний перелік продуктів і загальну суму закупівлі.
Клопотенко приготував для користувачів три меню з п'яти апетитних страв, розрахованих на шість чоловік - закуска, салат, основна страва, десерт і кутя.
Скріншот посту (instagram.com/klopotenko/)
"Все, що вам потрібно - зберегти гарний список продуктів і піти з ним в магазин", - порадив Євген.
Меню №1
Загальна вартість закупівлі (для 6-х осіб): 1165 грн. Вартість меню на 1 людину: 195 грн.
Список продуктів для меню №1 (фото: klopotenko.com/)
Меню №2
Загальна вартість закупівлі (для 6-х осіб): 951 грн. Вартість меню на 1 людину: 158,5 грн.
Список продуктів для меню №2 (фото: klopotenko.com/)
Меню №3
Загальна вартість закупівлі (для 6-х осіб): 1218 грн. Вартість меню на 1 людину: 203 грн.
Список продуктів для меню №3 (фото: klopotenko.com/)
До речі, недавно ми публікували рецепт простого і апетитного ситного "пастушого пирога", який напевно сподобається любителям смачно поїсти.
Також ми ділилися рецептом ароматного різдвяного пуншу, який можна приготувати навіть без алкоголю.