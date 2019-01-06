Три варіанти різдвяного меню від переможця "МастерШеф"

Різдвяна кутя (ілюстративне фото: instagram.com)

Все, що потрібно - зберегти гарний список і піти з ним в магазин

Євген Клопотенко, автор оригінального рецепту британського різдвяного пудингу, переможець шоу "МайстерШеф" і засновник соціального проекту по зміні культури харчування "CultFood", склав три різних варіанти меню для різдвяного столу. Кулінар додав також необхідний перелік продуктів і загальну суму закупівлі.

Клопотенко приготував для користувачів три меню з п'яти апетитних страв, розрахованих на шість чоловік - закуска, салат, основна страва, десерт і кутя.

Скріншот посту (instagram.com/klopotenko/)

"Все, що вам потрібно - зберегти гарний список продуктів і піти з ним в магазин", - порадив Євген.

Меню №1

Печериці, запечені з фетою і часником.

Салат з карамелізованим в меді гарбузом і сиром.

Пряна буженина з яблучним конфітюром і розмарином.

Різдвяний пудинг з сухофруктами, просоченими коньяком і апельсином.

Кутя з мармеладною перловкою, журавлиною і медом.

Загальна вартість закупівлі (для 6-х осіб): 1165 грн. Вартість меню на 1 людину: 195 грн.

Список продуктів для меню №1 (фото: klopotenko.com/)

Меню №2

Ніжний паштет з солодкуватим кагором і пряним фенхелем.

Салат з замоченою в буряковому соку гречкою і солоними огірками. (Не намагайтеся уявити смак, просто спробуйте і зійдіть з розуму від задоволення).

Індича ніжка з кисло-солодким журавлинним соусом і гарніром з картоплі.

Пиріг з маком, просоченим яблучним сидром, м'ятою і медом.

Кутя з булгуром, медом, соком лайма і сухофруктами.

Загальна вартість закупівлі (для 6-х осіб): 951 грн. Вартість меню на 1 людину: 158,5 грн.

Список продуктів для меню №2 (фото: klopotenko.com/)

Меню №3

Хрусткі пиріжки з листкового тіста з індичкою і чорносливом.

Салат з сирої цвітної капусти з родзинками, замоченим в чаї, і кунжутною заправкою.

Найніжніша свиняча вирізка, тушкована у вершковому соусі, з кисло-солодким яблучним пюре і вишневим соусом.

Найм'якіший фініковий пиріг з грушами, просоченими пряно-цитрусовим смаком.

Кутя з перловкою, журавлиною і медом.

Загальна вартість закупівлі (для 6-х осіб): 1218 грн. Вартість меню на 1 людину: 203 грн.

Список продуктів для меню №3 (фото: klopotenko.com/)

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