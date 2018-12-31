Как приготовить ароматный рождественский пунш

Фото: Пунш (vk.com/viputkonos)

Традиционный напиток можно приготовить и без добавления алкоголя

Самый распространенный напиток на новогодние и рождественские праздники – это пунш. Считается, что этот напиток был изобретен в Индии и его рецепт был завезен в Англию, а потом и в Европу в начале XVII века.

Пунш – это собирательное название праздничных коктейлей, в которые добавляют алкоголь, фруктовые соки и кусочки фруктов. В различных странах существуют свои традиционные рецепты этого коктейля. На праздничных вечеринках пунш подается в широких емкостях с плавающими внутри фруктами, а наливается он специальным ковшом.

Фото: Пунш (pxhere.com)

Представляем вам рецепт классического пунша. Ингредиенты рассчитаны на 4 порции.

1 стакан крепкого черного чая

200 мл виноградного сока

цедра 1 апельсина

50 г тростникового сахара

1 ч/л ванильного экстракта

1 ч/л корицы

2 бутона гвоздики

120 мл рома/виски

Все ингредиенты, кроме алкоголя, поместить в кастрюлю или сотейник и поставить на огонь. Довести до кипения и дать повариться 2-3 минуты. Потом отставить и дать настояться 10-15 минут. После этого – добавить алкоголь, довести до кипения и сразу снять с огня.

Украсить готовый пунш можно клюквой, дольками яблока, мандаринками. Подавать можно теплым, разлив по бокалам.

Также можно приготовить и безалкогольный пунш, добавив в него больше чая и фруктового сока.

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