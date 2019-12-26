Топ-5 секретов, как не сорваться за новогодним столом: правила диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как не набрать лишнего за праздники

Череда новогодних праздников способна выбить из режима даже заядлого ЗОЖника, а больше количество гастрономических изысков и деликатесов на столе – настоящее искушение для худеющих. Как обуздать аппетит и не предаться обжорству в новогоднюю ночь, а также перехитрить аппетит рассказала врач-диетолог Наталия Самойленко, которая ранее научила, как предотвратить набор лишних кило. На странице в Instagram она поделилась топ-5 советов для худеющих.

Полакомиться любимыми традиционными оливье, салатом из крабовых палочек или шубой разрешается, но, чтобы провести праздники без вреда для фигуры, придется придерживаться некоторых правил:

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Правило 1: Умеренность и еще раз умеренность! Как бы издевательски это не звучало, но не переедайте в ночь на 1 января. Не нужно целый день морить себя голодом, чтобы за ночью съесть все, что есть на новогоднем столе. 31 декабря у вас должно быть, как обычно, три полноценных приема пищи. Так вам будет легче контролировать свой аппетит ночью.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правило 2: Половина вашей новогодней тарелки должна состоять из свежих овощей , а вторая половина - любимые блюда. Начните с овощей.

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Правило 3: Устройте себе настоящий челлендж и оставьте мясные блюда и десерты на утро! Продукты, повышающие инсулин, нам крайне не рекомендуются ночью! Зато 1,2 января в первой половине дня вы можете насладиться этими блюдами без угрызений совести!



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Правило 4: Меньше хлеба. Хлебобулочные изделия — это "пустые" калории, которые, к тому же, вызывают зверский аппетит.

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Правило 5: За 30 минут до еды выпейте стакан воды.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)⠀

Получайте удовольствие, но помните, что самое главное в праздниках — не еда, а компания и приятное общение.

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