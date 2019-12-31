ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Топ-7 прихованих та явних причин зайвої ваги: список нутриціолога

Lite » Їжа 31.12.2019 - 08:37
Топ-7 прихованих та явних причин зайвої ваги: список нутриціолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що заважає схуднути

Неправильне харчування і гормональний дисбаланс – це далеко не всі причини, про заважають розлучитися із зайвими кіло. Насправді їх набагато більше, а про деякі ті, хто худне навіть не здогадуються. Нутриціолог Марія Волкова, яка дала поради щодо складання індивідуальної схеми харчування, на сторінці в Instagram озвучила топ-7 причин, які стоять на шляху до стрункості.

  • Перша причина - харчування, але не обжерливість. Харчові порушення у режимі і якості їжі — проблема номер один. Починати завжди потрібно з неї. І це не про дієти.
  • Гормони. Послідовність корекції — грелін, лептин, інсулін, щитовидна залоза, кортизол.

Топ-7 прихованих та явних причин зайвої ваги: список нутриціолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-5 секретів, як не зірватися за новорічним столом: правила дієтолога

  • Запалення. Зайві кілограми сприяють запаленню, а запалення впливає на ожиріння, замикнуте коло.
  • Мозок. 5 різних зон (відділів) головного мозку керують апетитом, змушуючи нас тоннами з'їдати солодке і жирне.

Топ-7 прихованих та явних причин зайвої ваги: список нутриціолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Мітохондріальний обмін речовин. Мітохондрії — дрібні клітинні органели, які спалюють жири і цукри, виділяючи енергію. Це наші супер-печі стрункості і молодості. На жаль, їх кількість з набором ваги скорочується. Тому зайві кілограми приходять ще швидше, а йдуть — важко.
  • Психосоматика — зв'язка справжніх, глибинних причин повноти, без опрацювання яких неможливо дійти до потрібного результату і утримати вагу.

Топ-7 прихованих та явних причин зайвої ваги: список нутриціолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Інтоксикація — прихована причина, що явно заважає худнути. Ще в 2003 році Obesity Reviews опублікували статтю "Енергетичний баланс і забруднення хлорорганічними сполуками і многохлористыми бифенолами", де автори зробили висновок про серйозну перешкоду інтоксикації у зниженні ваги.

Топ-7 прихованих та явних причин зайвої ваги: список нутриціолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Механізм простий: спершу жирові клітини акумулюють купу токсинів і отруйних речовин, так як печінка і нирки поодинці не справляються з сучасної навантаженням. Потім, при зниженні ваги, токсини вивільняються з жиру і отруюють метаболізм, заважаючи худнути. Тому ми обов'язково враховуємо можливості детоксикації організму.

Нагадаємо, що дієтолог Крістіна Лобановська розповіла, як зменшити апетит за святковим столом.

Як утримати вагу в свята: ефективні поради Як схуднути взимку: дієтолог поділилася здоровим і дієвим методом
Новини України схудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся