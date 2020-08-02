Топ-7 каш для правильного питания: диетолог поделилась списком

Правильное питание базируется на разнообразии рациона и полезных продуктах, одним из которых являются крупы, ведь меню должно быть не только здоровым, но вкусным и разноплановым. Не все каши можно и нужно использовать на пп, но есть те, которые не только обладают полезными свойствами, богаты витаминами и микроэлементами, но и благотворно влияют на фигуру. Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram предложила топ-7 круп для здорового меню на каждый день недели.

1.Гречка - максимальная польза по составу: микроэлементы, витамины, количество белка, клетчатка, отсутсвие глютена. Она отлично сочетается с яйцами, сыром, птицей, мясом, субпродуктами. Можно есть отдельно с авокадо и овощами.

2.Овсянка - отличный вариант каши на завтрак. Можно делать сладкий вариант с ягодами/фруктами/сухофруктами, можно делать соленый с сыром и яйцом, можно готовить овсяно-блин. Овсянке должна быть цельная или плющеная, обязательно та, которую мы должны варить не менее 15 минут.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Рис - нешлифованный рис, который максимально полезный. Именно неочищенный рис это польза минералов и витаминов, клетчатка и именно этот неочищенный рис улучшает перестальтику кишечника, а не провоцирует запор. Рис отлично сочетается с рыбой, морепродуктами, чего не скажешь про гречку и овсянку.

4.Киноа - это не совсем крупа, это семена растения, но они очень похожи на злаки и поэтому мы используем ее как гарнир. Киноа отлично впишется как самостоятельное блюдо, так и как дополнение в салат. Киноа может быть сладкой, как овсянка, а может быть и гарнир к мясу.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Ячневая крупа - перемолотые зерна ячменя. Хорошо насыщает и не дает голоду шансов, предотвращает запоры и улучшает работу ЖКТ.

6. Льняная каша - полезна и богата всем необходимым и еще и Омега 3 содержит. Перемолотые семя льна нужно хорошенько проварить, и это будет отличный вариант завтрака с фруктами и ягодами.

7.Булгур - отличный вариант для людей, которые не имеют проблем с глютеном и не опасаются его. Подойдет под все: мясо, птица, рыба, морепродукты.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла назвала продукты, замедляющие процесс старения.