Борется с морщинами и поднимает иммунитет: диетолог назвала полезную ягоду

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, почему стоит употреблять чернику

Сезн ягод в самом разгаре и стоит взять от их употребления максимум пользы. Диетолог Светлана Фус предлагает обратить внимание на чернику, на странице в Instagram она рассказала, почему.

В плодах черники нет высокой концентрации витаминов, кроме аскорбиновой кислоты (в 100 г — 46,9% суточной нормы) и витамина К (филлохинон) ( в 100 г — 16,1%). ⁣⁣⠀

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Невзирая на распространенное мнение, в составе черники невысокое содержание каротиноидов, в том числе — лютеина и его изомера зеаксантина (в 100 г — всего 1,3% суточной нормы). К слову, куда больше лютеина в кабачках (на 100 г — 35,4% от суточной потребности), патиссонах (в 100 г патиссонов — 25%), а также в огурцах. ⁣⁣⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

⁣⁣Но эти вкусные темно-синие ягоды обладают другими полезными свойствами. Наиболее ценной составляющей черники являются мощные антиоксиданты полифенолы (антоцианы), которые отвечают за насыщенный темный синий цвет. Они защищают коллаген, уменьшают воспаление, "борются" с морщинами и тусклым цветом лица.

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Употребление черники снижает риск развития заболеваний нервной системы, сердечно-сосудистых и онкологии, а также имеет гиполипидемические, иммуномодулирующие и гепатопротекторные свойства.⠀

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В состав побегов этой ягоды входит гликозид миртилин — вещество, действующее по принципу инсулина, который уменьшает содержание сахара в крови.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Благодаря дубильным веществам, их вязким свойствам, чернику используют при остром и хроническом расстройстве функций пищеварения.

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Кроме того, в ягодах есть йод, железо, марганец и кремний. Их содержание не очень высоко, но при сбалансированном и разнообразном составе рациона питания, черника будет добавлять свой вклад в общее поступление этих элементов в наш организм. ⠀

Можно съедать 200−250 г черники. Но помните, что все хорошо в меру, не забывайте о разнообразии в питании. Будет не лишним замораживать ягоды, чтобы запастись ими и зимой также иметь этот ценный продукт в своем рационе. Это гораздо вкуснее и полезнее, чем таблетки.

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