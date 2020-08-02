Топ-7 каш для правильного харчування: дієтолог поділилася списком

Правильне харчування базується на різноманітності раціону і корисних продуктах, одним з яких є крупи, адже меню повинно бути не тільки здоровим, але смачним і різноплановим. Не всі каші можна і потрібно використовувати на пх, але є ті, які не тільки володіють корисними властивостями, багаті вітамінами і мікроелементами, але і благотворно впливають на фігуру. Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram запропонувала топ-7 круп для здорового меню на кожен день тижня.

1.Гречка - максимальна користь за складом: мікроелементи, вітаміни, кількість білка, клітковина, відсутність глютену. Вона відмінно поєднується з яйцями, сиром, птицею, м'ясом, субпродуктами. Можна їсти окремо з авокадо і овочами.

2.Вівсянка - відмінний варіант каші на сніданок. Можна робити солодкий варіант з ягодами/фруктами/сухофруктами, можна робити солоний з сиром і яйцем, можна готувати вівсяно-блін. Вівсянці повинна бути цілісна або плющення, обов'язково та, яку ми повинні варити не менше 15 хвилин.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Рис - нешліфований рис, який максимально корисний. Саме неочищений рис це користь мінералів і вітамінів, клітковина і саме цей неочищений рис покращує перестальтику кишечника, а не провокує закреп. Рис відмінно поєднується з рибою, морепродуктами, чого не скажеш про гречку та вівсянку.

4.Кіноа - це не зовсім крупа, це насіння рослини, але вони дуже схожі на злаки і тому ми використовуємо її як гарнір. Кіноа відмінно впишеться як самостійна страва, так і як доповнення в салат. Кіноа може бути солодкою, як вівсянка, а може бути і гарнір до м'яса.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Ячна крупа - перемелені зерна ячменю. Добре насичує і не дає голоду шансів, запобігає запори і покращує роботу шлунково-кишкового тракту.

6. Льняна каша - корисна і багата всім необхідним та ще й містить Омега 3. Перемелене насіння льону потрібно гарненько проварити, і це буде відмінний варіант сніданку з фруктами і ягодами.

7.Булгур - відмінний варіант для людей, які не мають проблем з глютеном і не бояться його. Підійде під все: м'ясо, птиця, риба, морепродукти.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла назвала продукти, що уповільнюють процес старіння.