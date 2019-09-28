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Топ-6 простых правил для быстрого похудения от диетолога

Lite » Еда 28.09.2019 - 08:34
Топ-6 простых правил для быстрого похудения от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала важные рекомендации худеющих

Многие худеющие надеются получить быстрый результат, поэтому совершают ряд ошибок, которые могут привести не только к набору веса, но и проблем со здоровьем. Экспресс-диеты чреваты рядом "побочных эффектов", которые явно не стоят того, чтобы изматывать свой орагинизм, зато есть простые и здоровые способы, как ускорить процесс похудения, получить стойкий результат и не навредить себе. О том, с чего начать похудение, если нужно быстро и действенно рассказала на страничке в Instagram диетолог Ольга Усенко.

Социалист опубликовала шесть основных правил быстрого похудения, которые подойдут всем желающим избавится от лишних кило.

Топ-6 простых правил для быстрого похудения от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • завтрак в течение часа после пробуждения
  • для активного похудения ешь на завтрак белковые продукты. Например: 2 яйца + сыр + овощи или творог 150 гр 5% жирности + 150 гр фруктов/ягод + чайная ложка меда или творог 150 гр 5% жирности + овощи и зелень
  • ужин не позднее 18:00, для того чтобы сделать больший разрыв между последним и первым приемом пищи и этим дать толчок

Топ-6 простых правил для быстрого похудения от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • ходи не меньше 10000 шагов ежедневно
  • убираем из рациона белую муку во всех проявлениях и пальмовое/рапсовое масло
  • овощи едим как необходимость правильного пищеварения, через не могу и не хочу

Напомним, что эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала, как перехитрить чувство голода в ериод похудения.

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