Топ-6 простых правил для быстрого похудения от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала важные рекомендации худеющих

Многие худеющие надеются получить быстрый результат, поэтому совершают ряд ошибок, которые могут привести не только к набору веса, но и проблем со здоровьем. Экспресс-диеты чреваты рядом "побочных эффектов", которые явно не стоят того, чтобы изматывать свой орагинизм, зато есть простые и здоровые способы, как ускорить процесс похудения, получить стойкий результат и не навредить себе. О том, с чего начать похудение, если нужно быстро и действенно рассказала на страничке в Instagram диетолог Ольга Усенко.

Социалист опубликовала шесть основных правил быстрого похудения, которые подойдут всем желающим избавится от лишних кило.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

завтрак в течение часа после пробуждения

для активного похудения ешь на завтрак белковые продукты. Например: 2 яйца + сыр + овощи или творог 150 гр 5% жирности + 150 гр фруктов/ягод + чайная ложка меда или творог 150 гр 5% жирности + овощи и зелень

ужин не позднее 18:00, для того чтобы сделать больший разрыв между последним и первым приемом пищи и этим дать толчок

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

ходи не меньше 10000 шагов ежедневно

убираем из рациона белую муку во всех проявлениях и пальмовое/рапсовое масло

овощи едим как необходимость правильного пищеварения, через не могу и не хочу

Напомним, что эксперт по правильному питанию Катя Медушкина рассказала, как перехитрить чувство голода в ериод похудения.

Ранее диетолог Наталья Кошкина поделилась простыми эффективными советами, которые помогут похудеть в повседневной жизни. Она рассказала, чем заменить тренировки и как правильно питаться без лишних затрат.