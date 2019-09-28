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Топ-6 простих правил для швидкого схуднення від дієтолога

Lite » Їжа 28.09.2019 - 08:34
Топ-6 простих правил для швидкого схуднення від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт дала важливі рекомендації тим, хто худне

Багато тих, хто худне сподіваються отримати швидкий результат, тому роблять ряд помилок, які можуть призвести не тільки до збільшення ваги, але і проблем зі здоров'ям. Експрес-дієти небезпечні рядом "побічних ефектів", які вочевидь не коштують того, щоб виснажувати свій орагинизм, зате є прості і здорові способи, як прискорити процес схуднення, отримати стійкий результат і не нашкодити собі. Про те, з чого почати схуднення, якщо потрібно швидко і дієво розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

Соціаліст опублікувала шість основних правил швидкого схуднення, які підійдуть всім бажаючим позбутися зайвих кіло.

Топ-6 простих правил для швидкого схуднення від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • сніданок протягом години після пробудження
  • для активного схуднення їж на сніданок білкові продукти. Наприклад: 2 яйця + сир + овочі або сир 150 гр 5% жирності + 150 гр фруктів/ягід + чайна ложка меду або сир 150 гр 5% жирності + овочі та зелень
  • вечеря не пізніше 18:00, для того щоб зробити більший розрив між останнім і першим прийомом їжі і цим дати поштовх

Топ-6 простих правил для швидкого схуднення від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • ходи не менше 10000 кроків щодня
  • прибираємо з раціону білу муку у всіх проявах і пальмове/рапсове масло
  • овочі їмо як необхідність правильного травлення, через не можу і не хочу

Нагадаємо, що експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розповіла, як перехитрити почуття голоду в період схуднення.

Раніше дієтолог Наталія Кошкіна поділилася простими ефективними порадами, які допоможуть схуднути в повсякденному житті. Вона розповіла, чим замінити тренування і як правильно харчуватися без зайвих витрат.

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