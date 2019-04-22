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Топ-3 полезных и быстрых ужина для стройности от диетолога

Lite » Еда 22.04.2019 - 15:02
Топ-3 полезных и быстрых ужина для стройности от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Приготовление этих блюд на ужин не займет много времени

Ужин – это обязательный и важный прием пищи и пропускать его не следует. Точно также, как и наедаться вечером. Рецептами трех здоровых и сытных блюд, которые не повредят фигуре, поделилась в Instagram профессиональный диетолог Катя Медушкина.  

Эксперт уверяет, что приготовление вкусного ужина для стройности и красоты займет не много времени, а результаты превзойдут ожидания.

Творожно-овощной салат

Топ-3 полезных и быстрых ужина для стройности от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

КБЖУ: 205/19/8/14⠀
Помидор + зеленый сладкий перец + зеленый лук + рассыпчатый/зерненый творог с жирностью до 5% + маложирная сметана 10-15% (можно заменить греческим йогуртом до 6% жирности).
Нарезаем овощи, добавляем соль и специи по вкусу и в конце заправляем наше блюдо греческим йогуртом либо сметаной.

Салат с редисом и творогом

Топ-3 полезных и быстрых ужина для стройности от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

КБЖУ: 235/25/10/10
Огурец + редис + зеленый лук + рассыпчатый/зерненый творог жирностью до 5% + сметана 10-15%. Нарезаем все овощи, соль и специи добавляем по вкусу и заправляем сметаной. Легкий ужин готов!

Пышный омлет

Топ-3 полезных и быстрых ужина для стройности от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

КБЖУ: 248/22/13/9
Яйцо + белок + мягкий творог 5%
Минимум ингредиентов – максимум пользы. Этот как раз тот момент, когда типичное утреннее блюдо станет прекрасным ужином. Взбиваем яйцо, белок и творог, не забываем про специи по вкусу, выкладываем получившуюся смесь на сковороду и жарим без масла под крышкой 4-5 мин. В качестве гарнира прекрасно подойдет овощной салат.

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