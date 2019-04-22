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Топ-3 корисних і швидих страви на вечір для стрункості від дієтолога

Lite » Їжа 22.04.2019 - 15:02
Топ-3 корисних і швидих страви на вечір для стрункості від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приготування цих страв на вечерю не займе багато часу

Вечеря – це обов'язковий і найважливіший прийом їжі і пропускати його не слід. Точно також, як і наїдатися ввечері. Рецептами трьох здорових і ситних страв, які не нашкодять фігурі, поділилася в Instagram професійний дієтолог Катя Медушкина.

Експерт запевняє, що приготування смачної вечері для стрункості і краси займе не багато часу, а результати перевершать очікування.

Сирно-овочевий салат

Топ-3 корисних і швидих страви на вечір для стрункості від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

КБЖУ: 205/19/8/14⠀
Помідор + зелений солодкий перець + зелений лук + розсипчастий/зернистий сир з жирністю до 5% + маложирна сметана 10-15% (можна замінити грецьким йогуртом до 6% жирності).
Нарізаємо овочі, додаємо сіль і спеції за смаком і в кінці заправляємо нашу страву грецьким йогуртом або сметаною.

Салат з редискою і сиром

Топ-3 корисних і швидих страви на вечір для стрункості від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

КБЖУ: 235/25/10/10
Огірок + редис + зелений лук + розсипчастий/зернистий сир жирністю до 5% + сметана 10-15%. Нарізаємо всі овочі, сіль і спеції додаємо за смаком і заправляємо сметаною. Легка вечеря готова!

Пишний омлет

Топ-3 корисних і швидих страви на вечір для стрункості від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

КБЖУ: 248/22/13/9
Яйце + + білок м'який сир 5%
Мінімум інгредієнтів – максимум користі. Це як раз той момент, коли типова ранкова страва стане прекрасною вечерею. Збиваємо яйце, білок і сир, не забуваємо про спеції за смаком, викладаємо отриману суміш на сковороду і смажимо без олії під кришкою 4-5 хв. Як гарнір чудово підійде овочевий салат.

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