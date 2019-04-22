Снижает тревогу и повышает иммунитет: диетолог назвала полезный напиток

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислили преимущества всем хорошо известного напитка

Кофе или чай – традиционные напитки, которые мы привыкли употреблять в течении дня. Об их вреде и пользе ходят мифы, но какому из них отдать предпочтение? Об этом в Instagram рассказала диетолог Ксения Шатрова.

Она привела научно подтвержденные факты влияния чая и кофе на организм, а также отметила, какой из видов этих напитков стоит включить в меню.

"Кофе и чай - напитки с повышенной кислотностью, поэтому они уже будут кислее обычной воду с лимоном, например, а это в свою очередь приводит к закисления организма. Но это не значит, что нужно просто отказаться от их употребления! ️ Просто делать это в адекватных дозах", - написала она.

Чай - можно, если это натуральный напиток, а не окрашена вода. Заваривать чай нужно водой не выше 87 градусов. Если заливать его кипятком, то 60% полезных свойств этого напитка просто исчезнут.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

"Нужно использовать только натуральные сборы и семян чая, например зеленый, травяные сборы, каркаде, КУ Цяо (гречишный) и так далее. Кстати, именно гречишный чай содержит в себе 19 аминокислот, которые благополучно влияют на развитие организма, а также рутин, который содержится в этом напитке, помогает улучшать циркуляцию крови, снижает уровень хрупкости сосудов и регулирует кровяное давление!" - подчеркнула эксперт.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ксения отметила, что почти все чаи снижают количество бактерий в ротовой полости, повышают иммунитет и снижают уровень тревоги в организме.

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