Топ-3 мифа о разгоне обмена веществ: диетолог предложил пути решения проблем

Диетолог рассказал, какие советы по ускорению метаболизма не работают
Быстрый обмен веществ – верный путь к легкому похудению и отсутствию лишних кило на талии и боках. Конечно, это немаловажный фактор в процессе борьбы с лишним весом, именно поэтому вопросы о разгоне метаболизма обросли большим количеством мифов. Диетолог Андрей Невский развенчал на странице в Instagram распространенные заблуждения об обмене веществ.
Топ-3 мифа об обмене веществ и метаболизме выглядят так:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
А что же ускоряет обмен веществ?
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Ничего. Есть только факторы, которые его замедляют — почти со всеми можно работать.
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1.Гипофункция щитовидной железы. Компенсировать гормональный дисбаланс можно, если вовремя обратиться к врачу.
2. Недосып. Недосып повышает уровень стресса, провоцирует переедание, гормональные сбои, депрессию и многое другое. Спите хотя бы 7-8 часов в сутки.
3.Несбалансированный рацион. Перекос в БЖУ может увеличить чувство голода — и похудение замедлится.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
4.Возраст. Тут только смириться.
5.Похудение. Казалось бы, мы хотим разогнать обмен веществ, чтобы похудеть, но похудение замедляет обмен веществ. Вот такой парадокс. Поэтому от похудения надо отдыхать.
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Замедленный обмен веществ не означает, что вы не похудеете. Придется приложить чуть больше усилий, чем людям с быстрым метаболизмом. Но не обращайте на это внимания — думайте о результате. А он точно будет, если вы захотите.
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