Топ-3 міфу про розгін обміну речовин: дієтолог запропонував шляхи вирішення проблем

Швидкий обмін речовин – вірний шлях до легкого схуднення і відсутності зайвих кілограмів на талії і боках. Звичайно, це важливий чинник у процесі боротьби із зайвою вагою, саме тому питання про розгін метаболізму обросли великою кількістю міфів. Дієтолог Андрій Невський розвінчав на сторінці в Instagram розповсюджені омани про обмін речовин.

Топ-3 міфи про обмін речовин і метаболізм виглядають так:

Пийте 2 літра чистої води — твердять усі. Так, при зневодненні обмін речовин не буде працювати як слід. Пити потрібно не багато, а достатньо, і не обов'язково чисту воду. H₂O ми отримуємо з будь-якої їжі і напоїв, тому пийте, якщо відчуваєте спрагу.

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Харчуйтеся часто і дрібними порціями — кажуть вони. Наполягати на такому режимі можуть тільки гастроентерологи. Людям без порушень ШКТ необов'язково розмазувати їжу по маленьких тарілках протягом дня — дефіцит калорій, від якого худнуть, реально створити і нормальними порціями. Тим більше харчування 6 і більше разів на день, включаючи перекуси, може погано позначитися на чутливості тканин до інсуліну.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кидайте кардіо. Жир спалюється на будь тренуванні, якщо є дефіцит калорій. І тут краще не кардіо, в силовий тренінг: він покращує метаболізм у м'язової тканини, дозволяє спалювати енергію не тільки на, але і після тренування. Плюс це добре для гормонів та опорно-рухового апарату.

А що ж прискорює обмін речовин?

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Нічого. Є тільки фактори, які уповільнюють його — майже з усіма можна працювати.

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1.Гіпофункція щитовидної залози. Компенсувати гормональний дисбаланс можна, якщо вчасно звернутися до лікаря.

2. Недосип. Недосип підвищує рівень стресу, провокує переїдання, гормональні збої, депресію і багато іншого. Спіть хоча б 7-8 годин на добу.

3.Незбалансований раціон. Перекіс у БЖУ може збільшити почуття голоду — і схуднення сповільниться.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Вік. Тут тільки змиритися.

5.Схуднення. Здавалося б, ми хочемо розігнати обмін речовин, щоб схуднути, але схуднення уповільнює обмін речовин. Ось такий парадокс. Тому від схуднення треба відпочивати.

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Уповільнений обмін речовин не означає, що ви не схуднете. Доведеться докласти трохи більше зусиль, ніж людям з швидким метаболізмом. Але не звертайте на це уваги — думайте про результат. А він точно буде, якщо ви захочете.

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