Топ-3 міфу про розгін обміну речовин: дієтолог запропонував шляхи вирішення проблем

Дієтолог розповів, які поради щодо прискорення метаболізму не працюють
Швидкий обмін речовин – вірний шлях до легкого схуднення і відсутності зайвих кілограмів на талії і боках. Звичайно, це важливий чинник у процесі боротьби із зайвою вагою, саме тому питання про розгін метаболізму обросли великою кількістю міфів. Дієтолог Андрій Невський розвінчав на сторінці в Instagram розповсюджені омани про обмін речовин.
Топ-3 міфи про обмін речовин і метаболізм виглядають так:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
А що ж прискорює обмін речовин?
⠀
Нічого. Є тільки фактори, які уповільнюють його — майже з усіма можна працювати.
⠀
1.Гіпофункція щитовидної залози. Компенсувати гормональний дисбаланс можна, якщо вчасно звернутися до лікаря.
2. Недосип. Недосип підвищує рівень стресу, провокує переїдання, гормональні збої, депресію і багато іншого. Спіть хоча б 7-8 годин на добу.
3.Незбалансований раціон. Перекіс у БЖУ може збільшити почуття голоду — і схуднення сповільниться.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
4.Вік. Тут тільки змиритися.
5.Схуднення. Здавалося б, ми хочемо розігнати обмін речовин, щоб схуднути, але схуднення уповільнює обмін речовин. Ось такий парадокс. Тому від схуднення треба відпочивати.
⠀
Уповільнений обмін речовин не означає, що ви не схуднете. Доведеться докласти трохи більше зусиль, ніж людям з швидким метаболізмом. Але не звертайте на це уваги — думайте про результат. А він точно буде, якщо ви захочете.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про користь хрестоцвітих для жіночого здоров'я.
До речі, дієтолог Ольга Безугла навчила укріпляти психологічний імунітет.