ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нормализуют вес и гормональный фон: диетолог назвала целебные овощи для женщин

Вторник 27 октября 2020 13:55
Нормализуют вес и гормональный фон: диетолог назвала целебные овощи для женщин
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог перечислила овощи, которые уберегут от тяжелых болезней и ожирения

С каждым годом овощи семейства крестоцветных приобретают все большую популярность, благодаря своим полезным свойствам. О том, почему стоит их включить в рацион каждому рассказала в Instagram диетолог Тиана Фиалкова.

Они малокалорийны, содержат ряд витаминов, минералов и антиоксидантов, самым известным из которых является индол-3 карбинол. Это вещество обладает широким спектром действия и используется для профилактики многих проблем со здоровьем, в том числе онкологических заболеваний.

Полезные свойства крестоцветных:

  • Онкпротекторное действие.
  • Снижают воспалительные процессы.
  • Нормализуют уровень глюкозы в крови.
  • Способствуют нормализации веса.
  • Нормализуют женский гормональный фон.

Нормализуют вес и гормональный фон: диетолог назвала целебные овощи для женщин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Антираковые свойства

Глюкозинолат - вещество, которое в большом количестве содержится в крестоцветных и под действием ферментов в процессе пищеварения преобразуется в изотиоцианат и сульфорафан - мощные противораковые компоненты. Глюкозинолаты содержатся во всех крестоцветных овощах, но самые сильные антираковые свойства у брокколи.

Для получения самых эффективных веществ употребляйте в пищу трёхдневные проростки брокколи, в них содержится в 50 раз большая биологическая активность, чем в выращенных овощах. Для профилактики рака добавьте в свой рацион больше свежих крестоцветных, т.к. термическая обработка разрушает защитные свойства овощей до 70-30%.

Нормализуют вес и гормональный фон: диетолог назвала целебные овощи для женщин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Для защиты глюкозинолата от разрушения при термической обработке, порежьте овощи и оставьте на 40 минут перед готовкой. Антираковые вещества станут менее подвержены высоким температурам, но для сохранения максимального количества полезных элементов сократите время готовки овощей до минимума.

К овощам семейства крестоцветных относятся:

  • Капуста белокочанная
  • Капуста краснокочанная
  • Капуста брюссельская
  • Капуста романеско
  • Капуста кольраби
  • Цветная капуста
  • Брокколи
  • Листовая капуста (пекинская, бок-чой, кейл и др.)

Нормализуют вес и гормональный фон: диетолог назвала целебные овощи для женщин

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Руккола
  • Шпинат
  • Кресс-салат (водяной)
  • Салатная горчица (листья)
  • Сурепка (весенняя)
  • Горчичное семя (специя)
  • Хрен
  • Васаби (японский хрен)
  • Дайкон (китайская редька)
  • Редька
  • Брюква
  • Репа
  • Редис

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безугла рассказала, как укрепить психологический иммунитет.

Кстати, нутрициолог Светлана Никитчук дала советы, как продлить молодость и сохранить красоту.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Еда диетологздоровье

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь