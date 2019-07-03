Топ-25 продуктов для крепкого иммунитета: список от диетолога

Лето – урожайное время, когда на столе появляются в изобилии овощи и фрукты. Но каким из них отдать предпочтение, чтобы получить не только удовольствие, но и пользу? Диетолог-нутрициолог Анна Никольская составила рейтинг особо полезных продуктов, которые стоит включить в рацион на постоянной основе.

На странице в Instagram она рассказала о так называемых нутритивно-плотных продуктах, богатых полезными веществами и витаминами, которые помогут укрепить иммунитет.

"Если вы съедите тортик или стейк, то получите определенное количество калорий, которое даст Вам временный приток энергии, но вы не получите не микрограмма полезных веществ, которые составляют основу здоровья – фитонутриенты (каротиноиды, флавоноиды, фитоэстрогены, ресвератрол), фолаты, витамины С, Е, магний, селен и т.п. Когда в одном продукте содержание всех этих веществ зашкаливает в пересчете на порцию, эти продукты называют нутритивно-плотными", - пояснила эксперт.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ- 25 продуктов для укрепления иммунитета:

Листовая капуста (кейл) – 100

Брюссельская капуста – 90

Шпинат – 81

Руккола – 76

Цветная капуста – 60

Белокачанная капуста – 55

Брокколи – 46

Спаржа – 46

Морковь – 40

Миндаль – 37

Зеленый перец – 34

Кунжут – 30

Репчатый лук – 30

Вишня – 28

Земляника – 27

Грибы – 27

Помидоры – 25

Голубика – 19

Чечевица – 19

Грецкий орех – 18

Апельсины – 18

Фасоль - 18

Семена подсолнечника – 18

Кешью – 13

Авокадо – 11

Цифры рядом – рейтинг, составленный доктором Фурманом. Так, 100 – это продукт с наиболее высокой удельной концентрацией полезных веществ, остальные же оцениваются в сравнении с ним.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Итак, главные продукты для иммунитета – преимущественно крестоцветные (капустные), зелень, ягоды, семена, орехи, яркие овощи.

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