За сколько часов до сна можно ужинать: диетолог дала исчерпывающий ответ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала оптимальный интервал между ужином и отходом ко сну

Вопрос о том, какое оптимальное время между последним приемом пищи и сном должно пройти. Чтобы лечь спать без угрызений совести и проснутся без лишних кило, беспокоит всех худеющих. Профессиональный диетолог Светлана Фус решила рассказать на странице в Instagram, когда лучше ужинать и пояснить, почему стоит соблюдать озвученный интервал.

Эксперт отметила, что последний прием пищи перед походом в постель должен быть за 3-4 часа перед отходом ко сну. И вот почему.



"Есть очень важные гормоны, которые вырабатываются ночью - соматотропный гормон и мелатонин - гормон сна, которые влияют на обмен веществ и утилизацию тех запасов жира, которые предназначены на покрытие энергетических трат во время сна", - пояснила специалист.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Она напомнила, что во время сна организма продолжает безостановочно функционировать: работает сердце, легкие, печень, почки а также остальные органы и системы. И на эту бесперебойную работу уходит достаточно много энергии, которую организм черпает из наших запасов.

"Если поесть перед сном, особенно много сладкой еды, выделяется гормон инсулин, который пополняет наши запасы и уменьшает выработку соматотропного гормона и мелатонина, которые их тратят. Поэтому и нужно есть за 3-4 часа до сна, чтобы ночью и не мешать организму тратить энергию", - подытожила Фус.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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