Як точно почати худнути: лайфхак від дієтолога

Експерт назвала перший крок на шляху до стрункої фігури
Якщо ви начебто правильно харчуєтеся, а вага стоїть на місці - потрібно звернути увагу на начебто маленькі, але важливі нюанси. Популярний дієтолог Інна у своєму Instagram назвала перший крок, який точно допоможе вам почати худнути.
За її словами, дуже важливо почати вести харчовий щоденник.
"Далеко не всі готові поміняти харчування і їсти за вказівкою дієтолога. Хоч і розуміють, що буде результат. До мене часто звертаються дівчата, які кажуть, що "вони на пп", а вага не йде. Прошу описати свій день з харчуванням і .... нічого конкретного у відповідь. Адже для зниження ваги важливі НЮАНСИ! І ось вам перший крок до схуднення: почніть вести харчовий щоденник! Або щоденник харчування, як не назвати а зміст один", - зазначила фахівець.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Вона також перерахувала правила, яких слід дотримуватися при цьому:
"І головна хитрість: не хитрувати, їсти все як звичайно, не думаючи, що "це ж треба записати". А то чистота експерименту буде порушена", - попередила Інна.⠀⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
Що ви отримаєте в результаті:
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