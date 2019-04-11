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Як точно почати худнути: лайфхак від дієтолога

Lite » Їжа 11.04.2019 - 14:32
Як точно почати худнути: лайфхак від дієтолога
Ілюстративне фото (instagram.com/inna_foodfit)

Експерт назвала перший крок на шляху до стрункої фігури

Якщо ви начебто правильно харчуєтеся, а вага стоїть на місці - потрібно звернути увагу на начебто маленькі, але важливі нюанси. Популярний дієтолог Інна у своєму Instagram назвала перший крок, який точно допоможе вам почати худнути.

За її словами, дуже важливо почати вести харчовий щоденник.

"Далеко не всі готові поміняти харчування і їсти за вказівкою дієтолога. Хоч і розуміють, що буде результат. До мене часто звертаються дівчата, які кажуть, що "вони на пп", а вага не йде. Прошу описати свій день з харчуванням і .... нічого конкретного у відповідь. Адже для зниження ваги важливі НЮАНСИ! І ось вам перший крок до схуднення: почніть вести харчовий щоденник! Або щоденник харчування, як не назвати а зміст один", - зазначила фахівець.

Як точно почати худнути: лайфхак від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Вона також перерахувала правила, яких слід дотримуватися при цьому:

  • Записуйте все, що ви з'їли 4-5 днів, наприклад в нотатки.
  • Під все я розумію ВСЕ! Навіть один горішок, навіть 1 ложку супу спробували. Знаєте скільки потім людей дізналося, що просто їдять весь день.
  • Вказуйте розмір порції, просто в доступних вам мірах ( ложках, долоньках, і і.д) і час коли їли.
  • Записуйте напої. Кава з молоком рахується. Кефір знежирений рахується, компот, сік... Одна з причин не зниження ваги - напої.

"І головна хитрість: не хитрувати, їсти все як звичайно, не думаючи, що "це ж треба записати". А то чистота експерименту буде порушена", - попередила Інна.⠀⠀

Як точно почати худнути: лайфхак від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Що ви отримаєте в результаті:

  1. Коли ви через 5 днів проаналізуєте свій харчовий щоденник, ви побачите, скільки з вигляду незначних помилок ви робите.
  2. Якщо ви не поміняєте харчування, то як мінімум все одно зробите його більш вірним. Це ефект "подивися на себе зі сторони".

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