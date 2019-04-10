Вкусно и разнообразно: топ-4 идеальных перекусов от диетолога

Фото: Катя Медушкина (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт отметила, что в первой половине дня можно позволить себе вкусненькое

Профессиональный диетолог и эксперт по правильному питанию и похудению Катя Медушкина отмечет, что перекус в первой половине дня должен быть легким и разнообразным, но, главное, в это время можно побаловать себя чем-то вкусным. Топ идеальных вариантов этого приема пищи она опубликовала на странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что перекусов может быть несколько: между завтраком и обедом, между обедом и ужином и перед сном.

Она назвала топ-4 перекуса, которые можно просто и быстро приготовить, а также взять с собой:

Цельнозерновые хлебцы + сыр рикотта легкая + свежий сочный фрукт или ягоды (например, персик/манго/клубника).

Тосты из цельнозернового хлеба + мягкий творог + рыба слабосоленая, например, форель.

Творог 2-5% + крупная крошка из цельнозернового хлебца + свежая ягода + полить ложкой мёда.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Натуральный йогурт + творог + какао-порошок + сахарозаменитель, взбить все в блендере и по желанию посыпать тертым горьким шоколадом (буквально полкубика).

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