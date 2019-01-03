Тане в роті: запечені яблука з чізкейком всередині

Приготування цієї страви не займе багато часу, але її ніжний смак нікого не залишить байдужим
Звичну і, здавалося б, нудну страву, запечені яблука, можна перетворити в оригінальний десерт, що тане в роті. Фуд-блогер Марина Долбус, яка публікує фото і рецепти в Instagram під ніком maridol777, пропонує спробувати приготувати просту страву, яка під силу навіть початківцям-кулінарам - яблука з ніжною сирною сердцевинкою з хрустким печивом та солодкою карамеллю.
Склад:
Спосіб приготування:
1. Змішайте сир, цукор і екстракт ванілі, поки маса не стане повністю гладкою. Додайте яйця і перемішайте до однорідної консистенції.
2. Попередньо розігрійте духовку до 150 °С.
3. Відріжте 1/4 верхної частини яблук та видаліть серцевину і приблизно 2/3 всієї м'якоті фрукта.
4. Заповніть кожне яблуко сирною сумішшю, залишивши зверху трохи місця.
5. Додайте яблука у формі для випічки і випікайте в духовці близько 45-50 хв - до тих пір, поки вони не стануть м'якими, але збережуть форму і не тріснуть.
4. Дайте яблукам з начинкою повністю охолонути, зверху посипте крихтою печива і полийте карамеллю.
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