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Тане в роті: запечені яблука з чізкейком всередині

Lite » Їжа 03.01.2019 - 07:17
Тане в роті: запечені яблука з чізкейком всередині
Фото: запечені яблука з чізкейком всередині (instagram.com/maridol777)

Приготування цієї страви не займе багато часу, але її ніжний смак нікого не залишить байдужим

Звичну і, здавалося б, нудну страву, запечені яблука, можна перетворити в оригінальний десерт, що тане в роті. Фуд-блогер Марина Долбус, яка публікує фото і рецепти в Instagram під ніком maridol777, пропонує спробувати приготувати просту страву, яка під силу навіть початківцям-кулінарам - яблука з ніжною сирною сердцевинкою з хрустким печивом та солодкою карамеллю.

Склад:

  •  сир кімнатної температури – 450 г
  • цукор - 2/3 склянки
  • екстракт ванілі – 1 ч. л.
  • яйця – 2 шт.
  • середні яблука – 8 шт.
  • карамель, печиво для подачі

Спосіб приготування:

1. Змішайте сир, цукор і екстракт ванілі, поки маса не стане повністю гладкою. Додайте яйця і перемішайте до однорідної консистенції.
2. Попередньо розігрійте духовку до 150 °С.
3. Відріжте 1/4 верхної частини яблук та видаліть серцевину і приблизно 2/3 всієї м'якоті фрукта.
4. Заповніть кожне яблуко сирною сумішшю, залишивши зверху трохи місця.
5. Додайте яблука у формі для випічки і випікайте в духовці близько 45-50 хв - до тих пір, поки вони не стануть м'якими, але збережуть форму і не тріснуть.
4. Дайте яблукам з начинкою повністю охолонути, зверху посипте крихтою печива і полийте карамеллю.

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