ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Ситно і оригінально: діп з червоної сочевиці для бутербродів

Lite » Їжа 16.01.2019 - 06:00
Ситно і оригінально: діп з червоної сочевиці для бутербродів
Фото: діп з червоної сочевиці (instagram.com/kirilife_com)

Ця страва стане чудовою закускою на всі випадки життя

Нудні і шкідливі бутерброди на сніданок вже всім набридли – зранку хочеться побалувати себе, чимось ситним і апетитним, але оригінальним і незвичайним. Саме для такого випадку підійде діп з червоної сочевиці від фуд-блогера Тетяни Кир'янова. Рецептом страви вона поділилася на сторінці в Instagram.

Діп – ідеальний в якості закуски. Його можна їсти з тостами, лавшем і навіть чіпсами і готувати "на швидку руку".

Склад:

  • червона сочевиця — 1 склянка
  • часник - 2 зубчики
  • тахіна (кунжутна паста) – 1 ст. л.
  • оливкова олія – 2 ст. л.
  • винний або бальзамічний оцет – 2 ст. л.
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

  1. Сочевицю заздалегідь залити двома склянками води, додати часник, а потім відварити до готовності.
  2. Готові бобові разом з іншими інгредієнтами перебити блендером до консистенції однорідної маси. Дати охолонути.

Зберігати таку закуску можна в холодильнику до 5 днів.

Раніше ми публікували рецепт чудових хрустких ванільних рогаликів з горішками.

До речі, любителям смачних сніданків явно сподобається галета з зеленою цибулею і сиром.

Також тим, хто любить корисні та здорові перекуси, ми радимо приготувати млинцевий вівсяно-кокосовий торт, який здивує своєю оригінальністю.

Корисний сніданок: 8 способів додати в раціон більше овочів Тане в роті: запечені яблука з чізкейком всередині
Новини України рецептизавтрак
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся