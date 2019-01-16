Ситно і оригінально: діп з червоної сочевиці для бутербродів

Фото: діп з червоної сочевиці (instagram.com/kirilife_com)

Ця страва стане чудовою закускою на всі випадки життя

Нудні і шкідливі бутерброди на сніданок вже всім набридли – зранку хочеться побалувати себе, чимось ситним і апетитним, але оригінальним і незвичайним. Саме для такого випадку підійде діп з червоної сочевиці від фуд-блогера Тетяни Кир'янова. Рецептом страви вона поділилася на сторінці в Instagram.

Діп – ідеальний в якості закуски. Його можна їсти з тостами, лавшем і навіть чіпсами і готувати "на швидку руку".

Склад:

червона сочевиця — 1 склянка

часник - 2 зубчики

тахіна (кунжутна паста) – 1 ст. л.

оливкова олія – 2 ст. л.

винний або бальзамічний оцет – 2 ст. л.

сіль, перець

Спосіб приготування:

Сочевицю заздалегідь залити двома склянками води, додати часник, а потім відварити до готовності. Готові бобові разом з іншими інгредієнтами перебити блендером до консистенції однорідної маси. Дати охолонути.

Зберігати таку закуску можна в холодильнику до 5 днів.

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