Ситно і оригінально: діп з червоної сочевиці для бутербродів

Ця страва стане чудовою закускою на всі випадки життя
Нудні і шкідливі бутерброди на сніданок вже всім набридли – зранку хочеться побалувати себе, чимось ситним і апетитним, але оригінальним і незвичайним. Саме для такого випадку підійде діп з червоної сочевиці від фуд-блогера Тетяни Кир'янова. Рецептом страви вона поділилася на сторінці в Instagram.
Діп – ідеальний в якості закуски. Його можна їсти з тостами, лавшем і навіть чіпсами і готувати "на швидку руку".
Склад:
Спосіб приготування:
Зберігати таку закуску можна в холодильнику до 5 днів.
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