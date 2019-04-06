Немає сенсу: дієтолог розвіяла міфи про популярні цукрозамінники

Фахівець розповіла, де може ховатися цукор
Професійний дієтолог Алабина Комісарова розповіла про прихований цукор у популярних цукрозамінниках та основні "підводні камені" споживання цих продуктів для тих, хто хоче схуднути і правильно харчуватися. Про це вона написала на сторінці в Instagram.
Так, спеціаліст запропонувала для початку розібратися, що ж собою являють замінники цукру. За словами Коміссарової, це альтернативний варіант білого цукру для додання їжі солодкого присмаку. Цукрозамінники діляться на калорійні і низькокалорійні, практично нульові.
Низькокалорійні замінники (стевія, аспартам, неотам) добре допомагають скоротити калорійність раціону, але не сприяють формуванню здорового харчового поведінки. Тому використовувати їх можна зрідка і якщо дуже потрібно.
Ілюстративне фото (pexels.com)
"Що стосується калорійних замінників, у них практично немає сенсу, тому що: це все одно доданий цукор, і ви бачите на упаковці напис "без цукру" і не контролюєте розмір порції", - пояснила дієтолог.
Також вона перерахувала різновиди цукру "захованого" під іншою назвою:
Ілюстративне фото (pexels.com)
"Хочу звернути увагу, що я не проти всіх замінників, але я за свідоме споживання і розуміння, що якщо що-то гарно називається, ще не означає, що воно краще", - пояснила фахівець.
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