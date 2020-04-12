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Сладости при похудении: чему лучше отдать предпочтение

Lite » Еда 12.04.2020 - 08:34
Сладости при похудении: чему лучше отдать предпочтение
Иллюстративное фото (pexels.com)

Эксперт перечислила наименее вредные и калорийные варианты

Хотите похудеть, но совершенно не представляете себе жизни без сладенького? Тогда стоит хотя бы выбирать наименее калорийные и вредные варианты, которые не так сильно навредят вашей фигуре. Врач и фитнес-тренер Екатерина, которая ранее раскрыла топ-8 хитростей для стройной фигуры, рассказала в своем блоге в Instagram kate_pro_fit, чему лучше отдать предпочтение и на что следует обратить внимание при выборе.

По мнению эксперта, в рацион худеющих можно включить мармелад, зефир и пастилу.

Причины:

1. Эти сладости наименее калорийные среди других "магазинных" сладостей, т.к. не содержат жира. Другие сладости калорийнее в 1.5-2 раза

2. Чаще в их составе всего до 5-6 ингредиентов, а значит меньше "химии". У других сладостей в составе как минимум 10 ингредиентов

Сладости при похудении: чему лучше отдать предпочтение
Иллюстративное фото (pixabay.com)⠀⠀

3. Всегда в составе есть полезные вещества - пектин/агар-агар/желатин, яичный белок, фруктовое пюре


4. Можно найти продукты с полностью натуральным составом из 2-3х ингредиентов

5. Мармелад/пастила/зефир, которые находятся на полках здорового питания и имеют надписи "Без сахара", "без фруктозы" в 80% случаев содержат сахар, скрытый под другим названием. К тому же по калорийности они такие же, как и обычные не "здоровые" сладости. Поэтому смысла переплачивать за надписи нет, можно брать обычный зефир/мармелад/пастилу

Сладости при похудении: чему лучше отдать предпочтение
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Идеальный состав - фруктовое/ягодное пюре/сок, желирующий агент (пектин/агар-агар/желатин), яичный белок.

Можно, чтобы был в составе - лецитин, лимонная кислота, натуральные красители, ксантановая камедь.

Лучше избегать - диоксид серы, цитрат натрия, растительное/пальмовое масло/заменитель какао-масла. Конечно в составе этих добавок совсем мало и в таких количествах они не принесут вреда, но если есть выбор, то лучше поискать сладости без таких добавок.

Сладости при похудении: чему лучше отдать предпочтение

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о принципах питания по методу тарелки.

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