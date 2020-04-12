Сладости при похудении: чему лучше отдать предпочтение

Эксперт перечислила наименее вредные и калорийные варианты
Хотите похудеть, но совершенно не представляете себе жизни без сладенького? Тогда стоит хотя бы выбирать наименее калорийные и вредные варианты, которые не так сильно навредят вашей фигуре. Врач и фитнес-тренер Екатерина, которая ранее раскрыла топ-8 хитростей для стройной фигуры, рассказала в своем блоге в Instagram kate_pro_fit, чему лучше отдать предпочтение и на что следует обратить внимание при выборе.
По мнению эксперта, в рацион худеющих можно включить мармелад, зефир и пастилу.
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Причины:
1. Эти сладости наименее калорийные среди других "магазинных" сладостей, т.к. не содержат жира. Другие сладости калорийнее в 1.5-2 раза
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2. Чаще в их составе всего до 5-6 ингредиентов, а значит меньше "химии". У других сладостей в составе как минимум 10 ингредиентов
Иллюстративное фото (pixabay.com)⠀⠀
3. Всегда в составе есть полезные вещества - пектин/агар-агар/желатин, яичный белок, фруктовое пюре
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4. Можно найти продукты с полностью натуральным составом из 2-3х ингредиентов
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5. Мармелад/пастила/зефир, которые находятся на полках здорового питания и имеют надписи "Без сахара", "без фруктозы" в 80% случаев содержат сахар, скрытый под другим названием. К тому же по калорийности они такие же, как и обычные не "здоровые" сладости. Поэтому смысла переплачивать за надписи нет, можно брать обычный зефир/мармелад/пастилу
Иллюстративное фото (pixabay.com)⠀
Идеальный состав - фруктовое/ягодное пюре/сок, желирующий агент (пектин/агар-агар/желатин), яичный белок.
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Можно, чтобы был в составе - лецитин, лимонная кислота, натуральные красители, ксантановая камедь.
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Лучше избегать - диоксид серы, цитрат натрия, растительное/пальмовое масло/заменитель какао-масла. Конечно в составе этих добавок совсем мало и в таких количествах они не принесут вреда, но если есть выбор, то лучше поискать сладости без таких добавок.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о принципах питания по методу тарелки.