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Метод тарелки: диетолог рассказала азы популярного способа похудения

Lite » Еда 09.04.2020 - 08:37
Метод тарелки: диетолог рассказала азы популярного способа похудения
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказла о правилах питания по популярной методике

Метод тарелки - это не просто диета для похудения, а сбалансированное питание в одном приеме пищи. Простому правилу может следовать каждый – достаточно знать азы и "подогнать" способ под себя. Диетолог Альбина Комиссарова, которая ранее развенчала мифы о продуктах-помощниках в борьбе с вирусами, рассказала в Instagram об основах популярной системы питания для худеющих.

Метод тарелки - современный метод контроля порции на 1 прием пищи. При этом:

  • 1/2 тарелки вы заполняете овощами/фруктами/зеленью
  • 1/4 тарелки вы заполняете белковой едой: рыба, морепродукты, птица, мясо, бобовые, соевые продукты
  • 1/4 тарелки вы заполняете сложными углеводами: крупы, макароны, картофель, хлеб, мюсли и тд.

Грибы и бобовые могут относиться к любой части. Диаметр тарелки для женщин примерно 21-22 см, для мужчин - 24 см.Овощей можно есть больше.

Метод тарелки: диетолог рассказала азы популярного способа похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Супы не считают по методу тарелки, но по пропорциям вы всегда можете сделать в супе много овощей, немного белка и сложных углеводов.

Не обязательно каждый прием пищи строить по методу тарелки. Вы можете 1-2 приема строить так, а 1-2 - как вам хочется.

Если вам кажется, что вы не наелись - добавьте энергетической ценности еде: сыра, орешков, масла. Если для вас это сильно много - снизьте калорийность - выберите менее жирное мясо/рыбу или уберите ее вовсе. Этот метод надо строить под себя.

Метод тарелки: диетолог рассказала азы популярного способа похудения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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