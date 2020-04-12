Солодощі при схудненні: чому краще віддати перевагу

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт перерахувала найменш шкідливі і калорійні варіанти

Хочете схуднути, але абсолютно не уявляєте собі життя без солоденького? Тоді варто хоча б вибирати найменш калорійні і шкідливі варіанти, які не так сильно зашкодять вашій фігурі. Лікар і фітнес-тренер Катерина, яка раніше розкрила топ-8 хитрощів для стрункої фігури, розповіла в своєму блозі Instagram kate_pro_fit, чому краще віддати перевагу і на що слід звернути увагу при виборі.

На думку експерта, в раціон тих, що худнуть, можна включити мармелад, зефір і пастилу.

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Причини:

1. Ці солодощі найменш калорійні серед інших "магазинних" солодощів, оскільки не містять жиру. Інші солодощі калорійніше в 1.5-2 рази

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2. Найчастіше в їхньому складі всього до 5-6 інгредієнтів, а значить менше "хімії". В інших солодощах в складі як мінімум 10 інгредієнтів



Ілюстративне фото (pixabay.com)⠀⠀

3. Завжди в складі є корисні речовини - пектин/агар-агар/желатин, яєчний білок, фруктове пюре

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4. Можна знайти продукти з повністю натуральним складом з 2-3х інгредієнтів

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5. Мармелад/пастила/зефір, які знаходяться на полицях здорового харчування і мають написи "Без цукру", "без фруктози" в 80% випадків містять цукор, прихований під іншою назвою. До того ж за калорійністю вони такі ж, як і звичайні не "здорові" солодощі. Тому сенсу переплачувати за напис немає, можна брати звичайний зефір/мармелад/пастилу



Ілюстративне фото (pixabay.com)⠀

Ідеальний склад - фруктове/ягідне пюре/сік, желюючий агент (пектин/агар-агар/желатин), яєчний білок.

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Можна, щоб був у складі - лецитин, лимонна кислота, натуральні барвники, ксантанова камедь.

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Краще уникати - діоксид сірки, цитрат натрію, рослинне/пальмова олія/замінник какао-масла. Звичайно в складі цих добавок зовсім мало і в таких кількостях вони не принесуть шкоди, але якщо є вибір, то краще пошукати солодощі без таких добавок.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про принципи харчування за методом тарілки.