Есть сладкое и не толстеть: секретные приемы от эксперта по похудению

Фитнес-тренер перечислила простые правила для сладкоежек
Споры вокруг того, стоит ли употреблять сладости и сахар во время похудения не утихают до сих пор. Большинство экспертов сходится во мнении, что жесткие запреты на диете могут привести лишь к пищевым срывам, а это значит, что иногда необходимо баловать себя "запрещенкой" и грамотно походить к выбору "правильных" лакомств. Секретами употребления сладкого без последствий для фигуры поделилась в Instagram фитнес-тренер и эксперт по похудению Анастасия Ковалева.
Можно ли сладкое на похудении? Ответ: сахар опасен лишь в больших количествах. Как говорится: "Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным".
Вы должны знать и понимать, что сам по себе сахар не несёт никакой пользы. Это простой углевод, который не имеет в себе ни жиров, ни белков. Усваивается он молниеносно, так как быстро повышает уровень сахара в крови. После он так же быстро падает, при этом не дает никакого насыщения. В итоге вы переедаете. Ведь после тортика вам обязательно захочется нормальной пищи.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Сладкое приведет к набору веса? Только чрезмерное употребление сахара может повлиять на ваш вес, точнее даже на качество вашего тела, кожи, волос, на целлюлит. А поправляться на весах вы будете только в случае профицита калорий (кушать больше, чем тратите) даже, если это будет не сладкое. ⠀
Если все делать грамотно, сладкое не враг, но важно соблюдать простые правила:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Таким образом, нет запретов - нет проблем. Не отказывайтесь от сладкого, если любите его и вообще не говорите себе "нельзя". Воспитайте в себе чувство меры. Это лучше всего.
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