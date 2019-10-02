Їсти солодке і не товстіти: секретні прийоми від експерта по схудненню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фітнес-тренер перерахувала прості правила для ласунів

Суперечки навколо того, чи варто вживати солодощі і цукор під час схуднення не вщухають досі. Більшість експертів сходиться на думці, що жорсткі заборони на дієті, можуть призвести лише до харчових зривів, а це значить, що іноді необхідно балувати себе "забороненим" і грамотно підходити до вибору "правильних" ласощів. Секретами вживання солодкого без наслідків для фігури поділилася в Instagram фітнес-тренер і експерт по схудненню Анастасія Ковальова.

Чи можна солодке на схудненні? Відповідь: цукор небезпечний лише у великих кількостях. Як кажуть: "Усе є отрута і ніщо не позбавлене отруйності; лише доза робить отруту непомітною".

Ви повинні знати і розуміти, що сам по собі цукор не несе ніякої користі. Це простий вуглевод, який не має в собі ні жирів, ні білків. Засвоюється він блискавично, так як швидко підвищує рівень цукру в крові. Після він так само швидко падає, при цьому не дає ніякого насичення. У підсумку ви переїдаєте. Адже після тортика вам обов'язково захочеться нормальної їжі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Солодке призведе до набору ваги? Тільки надмірне вживання цукру може вплинути на вашу вагу, точніше навіть на якість вашого тіла, шкіри, волосся, на целюліт. А поправлятися на вагах ви будете лише у разі профіциту калорій (їсти більше, ніж витрачаєте) навіть, якщо це буде не солодке. ⠀

Якщо все робити грамотно, солодке не ворог, але важливо дотримуватись простих правил:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Їсти солодке після основного прийому їжі (таким чином, ви будете вживати менше).

Не все в один день. Сьогодні у вас 1 зефір, завтра - шматочок шоколаду, а післязавтра - маленька цукерка.

Не їжте солодке, коли голодні.

Вибирайте реально смачні і дорогі ласощі, від яких ви отримаєте кайф, а не просто будете об'їдатися.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не їжте швидко, поспішаючи і на ходу. Насолоджуйтеся.

Завжди можна спробувати або відкусити цукерку у подруги. А ще краще замовляти один десерт на двох.

Вибирайте корисне солодке. Зараз занадто багато десертів без цукру, борошна, олії, консервантів і т. д. Якщо є можливість вибрати між жирним тортом і цукеркою з сухофруктів, виберіть друге. ⠀

Таким чином, немає заборон - немає проблем. Не відмовляйтеся від солодкого, якщо любите його і взагалі не кажіть собі "не можна". Виховайте в собі почуття міри. Це найкраще.

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