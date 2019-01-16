Хрустящие и ароматные: рецепт потрясающих рогаликов с корицей

Знакомые с детства аромат и вкус вновь покорят сердца сладкоежек
Рогалики – это лакомство, знакомое многим с детства. Вкусные и хрустящие, они отлично подходили к чаю, кофе и какао, а на приготовление не уходило много времени. Рецептом традиционных рогаликов с корицей в Instagram поделилась фуд-блогер Татьяна testini_prague.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ранее мы публиковали рецепт вкуснейшего тающего во рту мангомису с мягким маскарпоне.
К слову, любители сладкого оценят шоколадный чизкейк с финиками, который готовится без выпекания.
Напомним, что к чаю также можно приготовить ванильные рогалики в сахарной пудре с орехами.