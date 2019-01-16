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Хрустящие и ароматные: рецепт потрясающих рогаликов с корицей

Lite » Еда 16.01.2019 - 21:10
Хрустящие и ароматные: рецепт потрясающих рогаликов с корицей
Фото: рогалики с корицей (instagram.com/testini_prague)

Знакомые с детства аромат и вкус вновь покорят сердца сладкоежек

Рогалики – это лакомство, знакомое многим с детства. Вкусные и хрустящие, они отлично подходили к чаю, кофе и какао, а на приготовление не уходило много времени. Рецептом традиционных рогаликов с корицей в Instagram поделилась фуд-блогер Татьяна testini_prague.

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • творог – 250 г
  • масло сливочного (мягкое) – 130 г
  • сахар – 120 г
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • соль
  • корица молотая

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты соединить, замесить мягкое тесто. Сахар смешать с корицей.
  2.  Раскатать тесто в виде круга около 4 миллиметров толщиной, высыпать сахарно-коричную смесь и скалкой вкатать в тесто.
  3. Разрезать тесто на 16 частей, скатать кусочек в виде рогалика. Смазать сливками и сверху по желанию посыпать сахаром.
  4. Выложить на противень, отправить в духовку и выпекать 25-30 мин.

Ранее мы публиковали рецепт вкуснейшего тающего во рту мангомису с мягким маскарпоне.

К слову, любители сладкого оценят шоколадный чизкейк с финиками, который готовится без выпекания.

Напомним, что к чаю также можно приготовить ванильные рогалики в сахарной пудре  с орехами.

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