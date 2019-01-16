Хрустящие и ароматные: рецепт потрясающих рогаликов с корицей

Фото: рогалики с корицей (instagram.com/testini_prague)

Знакомые с детства аромат и вкус вновь покорят сердца сладкоежек

Рогалики – это лакомство, знакомое многим с детства. Вкусные и хрустящие, они отлично подходили к чаю, кофе и какао, а на приготовление не уходило много времени. Рецептом традиционных рогаликов с корицей в Instagram поделилась фуд-блогер Татьяна testini_prague.

Ингредиенты:

мука – 250 г

творог – 250 г

масло сливочного (мягкое) – 130 г

сахар – 120 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

соль

корица молотая

Способ приготовления:

Все ингредиенты соединить, замесить мягкое тесто. Сахар смешать с корицей. Раскатать тесто в виде круга около 4 миллиметров толщиной, высыпать сахарно-коричную смесь и скалкой вкатать в тесто. Разрезать тесто на 16 частей, скатать кусочек в виде рогалика. Смазать сливками и сверху по желанию посыпать сахаром. Выложить на противень, отправить в духовку и выпекать 25-30 мин.

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К слову, любители сладкого оценят шоколадный чизкейк с финиками, который готовится без выпекания.

Напомним, что к чаю также можно приготовить ванильные рогалики в сахарной пудре с орехами.