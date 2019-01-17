Не оторваться: рецепт печенья с арахисовой пастой

Фото: рецепт печенья с арахисовой пастой (instagram.com/kirilife_com)

Хрустящее песочное печенье с арахисовой пастой скрасит любое утро

Ароматное печенье способно вызвать аппетит еще в процессе приготовления. Запахи из духовки и свежая домашняя выпечка, наверняка, станет отличным началом дня. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова уверяет, что печенье с арахисовой пастой не оставит равнодушным никого. Его рецептом она поделилась на своей странице kirilife_com в Instagram.

Ингредиенты:

масла (комнатной температуры) - 115 г

сахар - 150 г

яйцо – 1 штука

ванильный экстракт - 1 ч.л.

арахисовая паста - 120 г

мука – 250 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

щепотка соли

Способ приготовления:

С помощью миксера соединить масло, сахар, яйцо и ванильный экстракт (если нет, то его не добавлять). Взбить на большой скорости около 4 минут, пока масса не станет воздушной. Добавить арахисовую пасту, перемешать до однородности. Всыпать муку, разрыхлитель и соль, а затем замесить тесто. Накрыть его пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа. Разогреть духовку до 180 °С. Чайной ложкой на противень с пергаментной бумагой выложить шарики из теста и слегка придавить. Выпекать около 12 минут. Дать готовой выпечке немного остыть, не убирая с противня, перемесить на решетку до затвердения.

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