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Не оторваться: рецепт печенья с арахисовой пастой

Lite » Еда 17.01.2019 - 08:27
Не оторваться: рецепт печенья с арахисовой пастой
Фото: рецепт печенья с арахисовой пастой (instagram.com/kirilife_com)

Хрустящее песочное печенье с арахисовой пастой скрасит любое утро

Ароматное печенье способно вызвать аппетит еще в процессе приготовления. Запахи из духовки и свежая домашняя выпечка, наверняка, станет отличным началом дня. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова уверяет, что печенье с арахисовой пастой не оставит равнодушным никого. Его рецептом она поделилась на своей странице kirilife_com в Instagram.

Ингредиенты:

  • масла (комнатной температуры) - 115 г
  • сахар - 150 г
  • яйцо – 1 штука
  • ванильный экстракт - 1 ч.л.
  • арахисовая паста - 120 г
  • мука – 250 г
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. С помощью миксера соединить масло, сахар, яйцо и ванильный экстракт (если нет, то его не добавлять). Взбить на большой скорости около 4 минут, пока масса не станет воздушной.
  2. Добавить арахисовую пасту, перемешать до однородности.
  3. Всыпать муку, разрыхлитель и соль, а затем замесить тесто. Накрыть его пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа.
  4. Разогреть духовку до 180 °С. Чайной ложкой на противень с пергаментной бумагой выложить шарики из теста и слегка придавить.
  5. Выпекать около 12 минут. Дать готовой выпечке немного остыть, не убирая с противня, перемесить на решетку до затвердения.

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