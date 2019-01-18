Солодкі ласощі: пісочні кільця з арахісом

Фото: пісочний кільця з арахісом (instagram.com/burro.salvia)

Це смачне печиво скрасить сімейний сніданок і сподобається дорослим і дітям

З ранку, підсунувши ближче чашку чаю або кави, рука так і тягнеться до випічки, особливо, якщо мова йде про домашнє смачне, хрустке печиво. Рецептом саме таких ласощів поділилася в Instagram фуд-блогер Ірина burro.salvia. Вона запропонувала приготувати пісочні кільця з арахісом.

Склад:

Тісто :

Масло вершкове – 200 г

Борошно пшеничне - 335 г

Розпушувач - 1 ч. л.

Цукрова пудра - 130 г

Сіль - дрібка

Яйця курячі - 1 шт.

Для змащення:

Яєчний жовток - 1 шт.

Арахіс за смаком

Спосіб приготування:

У блендері змішати розм'якшене вершкове масло, яйце, цукрову пудру, розпушувач і сіль і довести до стану однорідної гладкої маси. Всипати борошно, перемішати кілька секунд до отримання піщаної крихти. Зібрати руками тісто в кулю і поставити в холодильник на 20-30 хв. Тісто розкачати в пласт товщиною приблизно 7 мм За допомогою круглої формочки вирізати кружечки діаметром 8 см. В середині кожного кільця зробити отвір діаметром 2 см. Прибрати печиво в морозилку на 20 хв. Горіхи очистити і обсмажити на сухій сковороді. Порубати ножем до стану великих шматочків. Кільця вийняти і змастити сумішшю з яєчного жовтка і води, зверху посипати арахісом. Духовку попередньо розігріти до 200°С. Поставити деко з кінцями і знизити температуру до 180°С. Випікати до золотистого кольору 10-13 хв.

Раніше ми публікували рецепт апетитного печиво з арахісової пастою, яке сподобається любителям домашньої випічки.

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