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Солодкі ласощі: пісочні кільця з арахісом

Lite » Їжа 18.01.2019 - 07:00
Солодкі ласощі: пісочні кільця з арахісом
Фото: пісочний кільця з арахісом (instagram.com/burro.salvia)

Це смачне печиво скрасить сімейний сніданок і сподобається дорослим і дітям

З ранку, підсунувши ближче чашку чаю або кави, рука так і тягнеться до випічки, особливо, якщо мова йде про домашнє смачне, хрустке печиво. Рецептом саме таких ласощів поділилася в Instagram фуд-блогер Ірина burro.salvia. Вона запропонувала приготувати пісочні кільця з арахісом.

Склад:

Тісто :

  • Масло вершкове – 200 г
  • Борошно пшеничне - 335 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Цукрова пудра - 130 г
  • Сіль - дрібка
  • Яйця курячі - 1 шт.

Для змащення:

  • Яєчний жовток - 1 шт.
  • Арахіс за смаком

Спосіб приготування:

  1. У блендері змішати розм'якшене вершкове масло, яйце, цукрову пудру, розпушувач і сіль і довести до стану однорідної гладкої маси.
  2. Всипати борошно, перемішати кілька секунд до отримання піщаної крихти. Зібрати руками тісто в кулю і поставити в холодильник на 20-30 хв.
  3. Тісто розкачати в пласт товщиною приблизно 7 мм За допомогою круглої формочки вирізати кружечки діаметром 8 см. В середині кожного кільця зробити отвір діаметром 2 см. Прибрати печиво в морозилку на 20 хв.
  4. Горіхи очистити і обсмажити на сухій сковороді. Порубати ножем до стану великих шматочків.
  5. Кільця вийняти і змастити сумішшю з яєчного жовтка і води, зверху посипати арахісом.
  6. Духовку попередньо розігріти до 200°С. Поставити деко з кінцями і знизити температуру до 180°С. Випікати до золотистого кольору 10-13 хв.

Раніше ми публікували рецепт апетитного печиво з арахісової пастою, яке сподобається любителям домашньої випічки.

До речі, ті, хто не мислить свого життя без солодкого, оцінять по достоїнству ванільні рогалики з горіхами, посипані цукровою пудрою.

Також ласунам сподобається ранкова кава в компанії хрустких рогаликів з корицею.

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