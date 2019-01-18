Солодкі ласощі: пісочні кільця з арахісом
Фото: пісочний кільця з арахісом (instagram.com/burro.salvia)
Це смачне печиво скрасить сімейний сніданок і сподобається дорослим і дітям
З ранку, підсунувши ближче чашку чаю або кави, рука так і тягнеться до випічки, особливо, якщо мова йде про домашнє смачне, хрустке печиво. Рецептом саме таких ласощів поділилася в Instagram фуд-блогер Ірина burro.salvia. Вона запропонувала приготувати пісочні кільця з арахісом.
Склад:
Тісто :
- Масло вершкове – 200 г
- Борошно пшеничне - 335 г
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Цукрова пудра - 130 г
- Сіль - дрібка
- Яйця курячі - 1 шт.
Для змащення:
- Яєчний жовток - 1 шт.
- Арахіс за смаком
Спосіб приготування:
- У блендері змішати розм'якшене вершкове масло, яйце, цукрову пудру, розпушувач і сіль і довести до стану однорідної гладкої маси.
- Всипати борошно, перемішати кілька секунд до отримання піщаної крихти. Зібрати руками тісто в кулю і поставити в холодильник на 20-30 хв.
- Тісто розкачати в пласт товщиною приблизно 7 мм За допомогою круглої формочки вирізати кружечки діаметром 8 см. В середині кожного кільця зробити отвір діаметром 2 см. Прибрати печиво в морозилку на 20 хв.
- Горіхи очистити і обсмажити на сухій сковороді. Порубати ножем до стану великих шматочків.
- Кільця вийняти і змастити сумішшю з яєчного жовтка і води, зверху посипати арахісом.
- Духовку попередньо розігріти до 200°С. Поставити деко з кінцями і знизити температуру до 180°С. Випікати до золотистого кольору 10-13 хв.
Раніше ми публікували рецепт апетитного печиво з арахісової пастою, яке сподобається любителям домашньої випічки.
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