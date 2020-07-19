Скрытый сахар: диетолог рассказала о невидимом враге фигуры

Эксперт рассказала о скрытой угрозе сахара в продуктах
Многие даже не подозревают, сколько добавленного сахара съедают за день. И понятия не имеют, какие последствия могут быть, если злоупотреблять с нормами. Диетолог Ольга Безугла рассказала о том, в каких продуктах он может содержаться.
⠀
По данным ВОЗ оптимальной нормой считается:
Не учитывая сахар, который содержится в молоке или фруктах, это природный сахар, который мы получаем в комплексе с другими нутриентами продукта и вред от него наименьший.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
⠀
Итак, добавленный скрытый сахар:
⠀Жидкий сахар:
⠀Несладкие продукты, хотя:
Производителям выгодно добавлять сахар, это дешевый и "вкусный консервант", поэтому не всегда можно верить этикеткам с надписью: "без сахара".
Изучаем маркировку: все что заканчивается на – "оза" - мальтоза, глюкоза (декстроза), фруктоза и т.д. – сахар!
Также это могут быть: патока, кукурузный сироп, меласса, солодовый сироп, сироп агавы и т.д.
Еще встречаются: тростниковый сахар-сырец, свекольный, кокосовый, коричневый сахар.
Все это – добавленный сахар, который отделили от основного продукта, забрав важные нутриенты, которые необходимы для его усвоения.
⠀
Ранее диетолог Ольга Безугла рассказала, чем можно заменить сладости.