Снимают стресс и заряжают мозг: продукты, которые помогут вернуть хорошее настроение

Продукты, которые снимут стресс и поднимут настроение (Фото: pixabay.com)

Диетологи назвали продукты, которые отгонят депрессию и вернут хорошее настроение

Диетологи назвали продукты, которые помогут вернуть в стабильное состояние настроение, избавиться от стресса и снять тревожность

Как объяснили диетологи Рейчел Келли и Эллис Макинтош, существуют продукты, которые помогут вернуть хорошее настроение и избавят от стресса. Об этом пишет издание The Epoch Times.

Скумбрия. По мнению диетологов, это идеальный продукт для повышения настроения. Она полезна для мозга благодаря большому количеству омега-3 жирных кислот. В скумбрии содержится намного меньше ртути, чем в других сортах жирных рыб, в том числе в лососе и тунце. Омега-3 поддерживают производство нейромедиаторов, которые регулируют эмоции и интеллектуальные процессы, а также уменьшают воспаления у людей, которые страдают депрессией.

Желтки. Считается, что желтки влияют на повышение холестерина, но на самом деле они очень полезны для работы мозга. В них содержится холин, который формирует защитные оболочки нервов. Желток улучшает концентрацию внимания и память. При приготовлении не нужно зажаривать желтки до корочки и для лучшего воздействия на организм они должны быть жидкими.

Сладкий картофель. Сладкая картошка или батат содержит магний и витамин В6, которые помогают снять симптомы стресса, напряжения и беспокойства. Витамин В6 необходим организму для выработки ГАМК (гамма-аминомаслянные кислоты) тормозного нейромедиатора. Именно этого нейромедиатора не хватает людям, которые страдают от постоянного беспокойства.

Грибы. Этот продукт может заменить отсутствие солнечного света и потребления витамина D. В шиитаке и вешенках этого витамина особенно много. Их нужно есть в большом количестве зимой, так как витамин D сильно влияет на настроение, гормональную систему и повышает иммунитет человека.

Кстати, перед употреблением грибы можно оставить на подоконнике на несколько часов, чтобы они получили больше витамина D благодаря солнечным лучам.

Шафран. Эта специя не очень популярна, но она, как оказалось, сильно влияет на настроение человека. Исследования показывают, что шафран по своей эффективности может посоревноваться даже с таким антидепрессантом, как прозак. На настроение может влиять даже запах шафрана, поэтому добавляйте его в небольшом количестве в блюда и напитки.

Зеленые овощи. Специалисты утверждают, что броколли, шпинат, мангольд и другие виды зеленых овощей содержат много фолиевой кислоты и магний. Эти микроэлементы помогают расслабить мышцы, поддерживают нервную систему и благоприятно действуют на надпочечники, тем самым снижая беспокойство. Фолиевая кислота очень важна для баланса гормонов и действует на выработку серотонина и дофамина.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали самую полезную зелень для организма человека.