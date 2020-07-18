Чем заменить сладости: топ вкусных и полезных вариантов от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экперт рассказала об альтернативах сладостям

Сладости и похудение – вещи малосовместимые, считает большинство. Но это утвеждение неправильное, тем более, что лакомства легко можно заменить на более полезные варианты. Диетолог Ольга Безугла рассказала в Instagram об аналогах популярных десертов.

Эксперт перечислила главные сладости в продктовой корзине сладкоежки и рассказала, чем их заменить:

Шоколад (преимущественно черный, за счет высшего содержания какао-бобов, в которых содержатся аминокислоты триптофан и тирозин, которые пойдут на производство серотонина и дофамина) - а именно их недостаток влияет на тягу к сладкому.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

⠀Ягоды сезонные (как источник клетчатки в рационе и антиоксидантов, которые нужны для правильной работы нашего кишечника - а от его работы также зависит наша тяга к сладкому).

⠀

Жиросодержащие продукты: да жир нам помощник, он давно реабилитирован, и эксперт его советует использовать при повышенной тяги к сладостям жиросодержащие продукты:

ореховую пасту;

кокосовые чипсы;

тыквенные семечки и т.д.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Иногда даже сало! Жиросодержащие продукты будут давать большее насыщение, избегать резких скачков сахара в крови и как следствие голода/меньше голод - меньше тяга слопать вкусняшку.

⠀

И закрывает топ - новое хобби/ увлечение или насыщенный эмоциями день - ведь повышенная тяга к сладкому отчасти это дефицит дофамина - гормона и нейромедиатор ( мотивация/ привычки/ удовольствие).

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как правильно употреблять фреши.