Мягкий и ароматный: рецепт бесподобного венского пирога

Фото: венский пирог (instagram.com/maridol777)

Главная изюминка блюда- мягкое тесто и замороженная вишня

Пирог – это не просто десерт к чаю, а повод собраться за столом и, не спеша, провести вечер в теплой, семейной атмосфере. Именно для таких встречь идеально пойдойдет рецепт венского пирога, который на своей страницы в Instagram опубликовала фуд-блогер Марина Долбус.

Ингредиенты:

вишня свежая или замороженная - 300 г

пшеничная мука - 200 г

сливочное масло - 190 г

мелкий сахар или сахарная пудра - 140 г

яйца - 4 шт.

нарезанный хлопьями миндаль - 50 г

сахарная пудра - 50 г

разрыхлитель - 1 ч.л.

ванильный экстракт - 1/4 ч.л.

соль морская - 1 щепотка

Способ приготовления:

Разморозить вишню. Муку просеять. Нагреть духовку до 180°С. Взбить 180 г масла с сахаром или пудрой до кремообразного состояния. Ввести по одному яйца, продолжая взбивать. Добавить половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку. Форму смазать маслом, выложить тесто и щедро разложить сверху вишни, присыпать миндальными хлопьями. Выпекать 35-40 минут до готовности. Остудить, а потом посыпать сахарной пудрой.

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