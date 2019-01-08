Мягкий и ароматный: рецепт бесподобного венского пирога
Фото: венский пирог (instagram.com/maridol777)
Главная изюминка блюда- мягкое тесто и замороженная вишня
Пирог – это не просто десерт к чаю, а повод собраться за столом и, не спеша, провести вечер в теплой, семейной атмосфере. Именно для таких встречь идеально пойдойдет рецепт венского пирога, который на своей страницы в Instagram опубликовала фуд-блогер Марина Долбус.
Ингредиенты:
- вишня свежая или замороженная - 300 г
- пшеничная мука - 200 г
- сливочное масло - 190 г
- мелкий сахар или сахарная пудра - 140 г
- яйца - 4 шт.
- нарезанный хлопьями миндаль - 50 г
- сахарная пудра - 50 г
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- ванильный экстракт - 1/4 ч.л.
- соль морская - 1 щепотка
Способ приготовления:
- Разморозить вишню. Муку просеять. Нагреть духовку до 180°С.
- Взбить 180 г масла с сахаром или пудрой до кремообразного состояния. Ввести по одному яйца, продолжая взбивать. Добавить половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку.
- Форму смазать маслом, выложить тесто и щедро разложить сверху вишни, присыпать миндальными хлопьями.
- Выпекать 35-40 минут до готовности. Остудить, а потом посыпать сахарной пудрой.
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