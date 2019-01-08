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Мягкий и ароматный: рецепт бесподобного венского пирога

Lite » Еда 08.01.2019 - 20:44
Мягкий и ароматный: рецепт бесподобного венского пирога
Фото: венский пирог (instagram.com/maridol777)

Главная изюминка блюда- мягкое тесто и замороженная вишня

Пирог – это не просто десерт к чаю, а повод собраться за столом и, не спеша, провести вечер в теплой, семейной атмосфере. Именно для таких встречь идеально пойдойдет рецепт венского пирога, который на своей страницы в Instagram опубликовала фуд-блогер Марина Долбус.

Ингредиенты:

  • вишня свежая или замороженная - 300 г
  • пшеничная мука - 200 г
  • сливочное масло - 190 г
  • мелкий сахар или сахарная пудра - 140 г
  • яйца - 4 шт.
  • нарезанный хлопьями миндаль - 50 г
  • сахарная пудра - 50 г
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • ванильный экстракт - 1/4 ч.л.
  • соль морская - 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Разморозить вишню. Муку просеять. Нагреть духовку до 180°С.
  2. Взбить 180 г масла с сахаром или пудрой до кремообразного состояния.  Ввести по одному яйца, продолжая взбивать. Добавить половину муки, щепотку соли, разрыхлитель и ванильный экстракт. Добавить оставшуюся муку.
  3. Форму смазать маслом, выложить тесто и щедро разложить сверху вишни, присыпать миндальными хлопьями.
  4. Выпекать 35-40 минут до готовности. Остудить, а потом  посыпать сахарной пудрой.

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