Шоколадні мафіни з вишнею: простий рецепт пахучих кексів

Фото: Шоколадні мафіни (instagram.com/alexandra_cooking/)

За рецептом виходить 12 шоколадних кексів

Любителям десертів і солодощів рекомендуємо приготувати маленькі та смачні мафіни, які порадують за чаюванням всю сім'ю. Тим більше, приготування цих кексів не займе багато часу і праці. Рецептом випічки поділилася на своїй сторінці в Instagram фуд-блогер Олександра.

Для випікання маффінів вам знадобляться такі продукти:

Кисле молоко – 200 г

Масло рослинне – 100 г

Яйця – 2

Цукор – 180 г

Борошно – 320 р

Какао - 40 р

Сіль – на кінчику ножа

Розпушувач – 1-1,5 чайної ложки

Цедра одного апельсина або лимона

Шоколад або ягоди - за бажанням.

Рецепт приготування:

В окремій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач і сіль. В інший з'єднайте рослинне масло, кисле молоко, яйця, цедру. Додайте сухі інгредієнти в рідкі і вимішайте.

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Пам'ятайте, що для мафінів допустимі грудочки в тесті, тому не потрібно домагатися ідеальної однорідності. Зверніть увагу на те, що у всіх може піти різну кількість борошна, але тісто має вийде густе.

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Якщо використовуєте ягоди, то трохи присипте їх борошном і акуратно введіть в тісто. Заморожені ягоди розморожувати не треба. Шоколад поділіть на часточки і застроміть в кожен мафін. Формочку тестом потрібно заповнювати приблизно на 2/3 від обсягу. Для красивої скоринки мафіни перед випічкою можна посипати цукром

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Випікайте при температурі 200 градусів близько 20-25 хвилин до появи золотистої скоринки.

"Будьте уважні, час випікання орієнтовна і залежить від вашої духовки. В даному випадку я використовувала режим низ-верх, конвекцію включила на останніх п'яти хвилинах для зарум'янювання. Дайте готовим маффинам "настоятися" хоча б ніч. Це робить їх особливо смачними", - підсумувала Олександра.

За рецептом виходить 12 шоколадних мафінів.

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