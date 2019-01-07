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Сама ніжність: рецепт танучого у роті мангомісу

Lite » Їжа 07.01.2019 - 19:02
Сама ніжність: рецепт танучого у роті мангомісу
Фото: мангомису (instagram.com/maridol777)

Ця страва обов'язково сподобається любителям тірамісу і подібних десертів

Тірамісу – всім добре знайомий і багатьма улюблений ніжний десерт, але у нього є чимало не менш оригінальних варіацій. Одна з них – танучий мангомісу, який вражає грою смаків. Його рецептом поділилася фуд-блогер Марина Долбус, опублікувавши на сторінці в Instagram.

Склад:

  • манго – 3 шт.
  • маскарпоне – 250 г
  • вершки 33% - 300 мл
  • цукрова пудра – 3-4 ст. л.
  • апельсиновий сік – 1 склянку
  • готове печиво савоярді – 250 г

Спосіб приготування:
1. Застелити низ 20-сантиметрової форми папером для випічки.
2. Приготувати крем. Збити вершки, додати цукрову пудру, маскарпоне, і збивати на високій швидкості до повного з'єднання інгредієнтів.
3. Влити апельсиновий сік у ємність. Занурити в сік однією стороною савоярді і викласти низ форми печивом в один шар. Розподілити на савоярді третину крему. Зверху викласти третину порції манго, нарізаного скибочками. Повторити процес ще раз. Верх мангомісу змастити кремом, прикрасити рештою манго. Накрити торт і охолодити протягом 2 год або залишити до застигання.
4. Акуратно видалити бокові сторони форми і прикрасити десерт розкладенними скибочками манго.

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