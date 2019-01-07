Сама ніжність: рецепт танучого у роті мангомісу

Ця страва обов'язково сподобається любителям тірамісу і подібних десертів
Тірамісу – всім добре знайомий і багатьма улюблений ніжний десерт, але у нього є чимало не менш оригінальних варіацій. Одна з них – танучий мангомісу, який вражає грою смаків. Його рецептом поділилася фуд-блогер Марина Долбус, опублікувавши на сторінці в Instagram.
Склад:
Спосіб приготування:
1. Застелити низ 20-сантиметрової форми папером для випічки.
2. Приготувати крем. Збити вершки, додати цукрову пудру, маскарпоне, і збивати на високій швидкості до повного з'єднання інгредієнтів.
3. Влити апельсиновий сік у ємність. Занурити в сік однією стороною савоярді і викласти низ форми печивом в один шар. Розподілити на савоярді третину крему. Зверху викласти третину порції манго, нарізаного скибочками. Повторити процес ще раз. Верх мангомісу змастити кремом, прикрасити рештою манго. Накрити торт і охолодити протягом 2 год або залишити до застигання.
4. Акуратно видалити бокові сторони форми і прикрасити десерт розкладенними скибочками манго.
Нагадаємо, що ми публікували легкий святковий салат, який значно поступається традиційному Олів'є калорійністю.
До речі, любителям солодкого сподобається пряний пиріг клафуті з вишнею від переможця МастерШеф Євгена Клопотенко.
Раніше ми знайомили читачів з рецептом смачного солодкого флорентійського печива від популярної телеведучої Лілії Ребрик.