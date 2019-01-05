Легче, чем Оливье: полезный рецепт салата на Рождество

Фото: Салат (instagram.com/treskablog)

Этот салат просто идеален для праздничного стола

Празднование Рождества начинается вечером 6 января, когда предлагаются только постные угощения, а с наступлением 7 января на стол можно поставить все, что душа пожелает. Приготовьте легкий салат, который будет не так калориен, как Оливье. Его рецептом на своей страничке в Instagram поделилась известная украинская блогер Дарья, которая пропагандирует кулинарный стиль известного повара Джейми Оливера.

"Давайте на Рождество готовить салаты полегче, чем Оливье, иначе придется менять гардероб на размер больше .Этот салат идеален на праздничный стол: семга, красная икра, овощи и яйца-пашот. Никто не заметит отсутствие обычных салатов", - подписала Евгения свой рецепт.

Для приготовления салата вам понадобятся такие продукты:

1 кочан /400 гр салата ромен или айсберг

3 помидора

2 огурца

3 яйца

150 гр слабосоленой семги или форели

30 гр натертого пармезана

Сок 1/2 лимона

3 ст.ложки оливкового масла

2 ст.ложки уксуса

Красная икра для украшения (по желанию)

Соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Салат крупно нарезать. Помидоры и огурцы нарезать дольками. Семгу нарезать длинными тонкими полосами.

Приготовить заправку: смешать оливковое масло с лимонным соком и пармезаном. Салатные листья заправить получившейся смесью и перемешать руками.

В это время готовим яйца-пашот: в сотейник с кипятком добавляем уксус и соль, посередине сотейника ложкой делаем воронку. Охлажденное яйцо разбиваем в стакан и аккуратно выливаем яйцо в воронку, ложкой собираем белок. Варить пашот 3 минуты, затем достать яйцо шумовкой и выложить на бумажное полотенце. Все яйца готовим по очереди.

К заправленным салатным листья добавить помидоры и огурцы, перемешать и выложить на порционную тарелку горсть овощей. Сверху посередине выложить яйца-пашот, вокруг него полосы слабосоленой рыбы. По желанию украсить салат красной икрой.

Скриншот поста (instagram.com/treskablog)

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