Салаты на Новый год: 5 необычных рецептов

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Сытные салаты на Новый год 2019 с оригинальной подачей и легкие варианты праздничных закусок

Одним из главных угощений праздничного стола являются салаты. На Новый год 2019 их рекомендуют готовить из овощей, рыбы, мяса птицы и говядины, чтобы задобрить символ следующих 12 месяцев - Желтую Свинью. Вкусные и необычные рецепты новогодних салатов - в нашей подборке.

Салат "Кальмар в шубке"

Новогодняя закуска по мотивам популярной "Селедки под шубой" отличается более нежным вкусом и кислинкой.

Необходимые ингредиенты:

Кальмары - 500 г;

Яйца - 4 шт.;

Кукуруза консервированная - 1 банка;

Киви или кислое яблоко - 1 шт. средних размеров;

Огурец свежий - 2 шт.;

Сыр твердый - 100 г;

Чеснок - 2 зубчика;

Укроп - небольшой пучок;

Грецкие орехи - 50 г;

Майонез - 200 г;

Фото: Салат "Кальмар в шубке" (instagram.com/gotovim_doma_ru)

Тушки кальмаров разморозить, помыть, нарезать соломкой или кольцами, подсолить. На сковороде разогреть немного масла, выкладывать кальмары порциями и обжаривать в течение 1 минуты до приобретения матового оттенка.

Сварить яйца, отделить белки от желтков и натереть на мелкой терке. Нарезать киви маленькими кубиками (или яблоко, сбрызнув лимонным соком).

Огурцы нарезать соломкой, посолить и оставить на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого отжать.

Сыр натереть на терке. Измельчить чеснок, порубить зелень и орехи.

Все ингредиенты выкладывать на блюдо слоями, немного промазывая майонезом:

кальмары, соль, черный перец по вкусу;

грецкие орехи;

киви (яблоко);

кукуруза;

огурец, черный перец;

желтки, соль;

сыр;

яичные белки.

Перед подачей охладить в течение 2 часов, украсить зеленью и отварными креветками.

Салат с крабовыми палочками: оригинальный новогодний вариант

Еще один легкий салат на Новый год, готовка которого займет не больше 15 минут.

Понадобятся следующие продукты:

морковка по-корейски - 200 г;

крабовые палочки - 2/3 упаковки;

твердый сыр - 100 г;

свежий огурец - 1 шт;

майонез - 100 г;

соль, перец по вкусу.

Фото: Салат с крабовыми палочками (instagram.com/food_istorii)

Крабовые палочки и огурец следует нарезать соломкой, сыр натереть на крупной терке, добавить морковь, майонез, перец и соль. Все перемешать, выложить на блюа и украсить зеленью и зернышками граната.

Салат на Новый год "Елочка"

Сытный и красивый в подаче салат "Елочка" готовится из следующих ингредиентов:

филе куриное - 300-400 г;

картофель – 3 шт.;

яйца – 3 шт.,

шампиньоны – 300 г;

лук – 1-2 головки;

морковь – 1 шт.;

майонез – 150 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

лавровый лист – 1 шт.;

соль, черный перец – по вкусу;

укроп, зерна граната, консервированная кукуруза для декора.

Куриное филе, яйца, овощи сварить и остудить. Все нарезать мелкими кубиками, яйца - на терку. Лук измельчить кубиками и обжарить на растительном масле до прозрачности, затем добавить шампиньоны, нарезанные слайсами, жарить до готовности.

Фото: Новогодний салат "Елочка" (facebook.com/laviramarket)

Каждый слой салата промазать майонезом:

курица с солью и перцем;

картофель;

шампиньоны с луком;

морковь;

яйца.

На верхний слой выложить ветки укропа, сделать украшение "гирлянду" из кукурузы и граната. Дать салату пропитаться в холодильнике пару часов.

Новогодний поросенок

Вкусный салат в форме символа наступающего года готовится не из свинины. Главный ингредиент, рыбу холодного копчения дополняют отварные сезонные овощи.

Рыба холодного копчения (скумбрия, сельдь, горбуша) – 1 шт.; ⠀

Картофель – 4 шт.;

Яблоко кислое– 1 шт.; ⠀

Яйца – 4 шт.; ⠀

Морковь – 1 шт.; ⠀

Свекла – 1 шт.; ⠀

Майонез – 250 г;⠀

Колбаса вареная, маслины - для украшения.

Фото: Салат "Новогодний поросенок" (instagram.com/ideiipodelkidliadachi)

Рыбу очистить от костей, нарезать мелкими кубиками. Овощи и яйца отварить, натереть на терке. Яблоко измельчить на терке, сбрызнуть лимонным соком.

Выкладывать в такой очередности: рыба, картофель, яблоко, морковь, яйца, свекла. Каждый слой промазывать майонезом. Декорировать салат (из маслин сделать глаза и пятачок, из колбасы - ушки, копытца и хвост).

Салат на Новый год из говяжьего языка

Очень вкусный и питательный салат-закуска для праздничного стола бытсро готовится и потребует таких ингредиентов:

язык говяжий - 300 г;

горошек зеленый - 1 банка;

шампиньоны свежие - 200 г;

лук репчатый - 1 шт.;

яйца куриные - 3 шт.;

огурцы маринованные - 2 шт.;

зелень петрушки;

майонез - 150 г.

Фото: Салат на Новый год с говяжьим языком (pixabay.com)

Лук обжарить с шампиньонами на растительном масле. Язык отварить и нарезать соломкой, яйца измельчить кубиками, огурцы - соломкой. Смешать все ингредиенты с майонезом и петрушкой и выложить в салатник перед подачей.

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Видео: РБК-Украина