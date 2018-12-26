ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Салаты на Новый год: 5 необычных рецептов

Lite » Еда 26.12.2018 - 09:00
Салаты на Новый год: 5 необычных рецептов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сытные салаты на Новый год 2019 с оригинальной подачей и легкие варианты праздничных закусок

Одним из главных угощений праздничного стола являются салаты. На Новый год 2019 их рекомендуют готовить из овощей, рыбы, мяса птицы и говядины, чтобы задобрить символ следующих 12 месяцев - Желтую Свинью. Вкусные и необычные рецепты новогодних салатов  - в нашей подборке.

Салат "Кальмар в шубке"

Новогодняя закуска по мотивам популярной "Селедки под шубой" отличается более нежным вкусом и кислинкой. 

Необходимые ингредиенты:

  • Кальмары - 500 г;
  • Яйца - 4 шт.;
  • Кукуруза консервированная - 1 банка;
  • Киви или кислое яблоко - 1 шт. средних размеров;
  • Огурец свежий - 2 шт.;
  • Сыр твердый - 100 г;
  • Чеснок - 2 зубчика;
  • Укроп - небольшой пучок;
  • Грецкие орехи - 50 г;
  • Майонез - 200 г;

Салат "Кальмар в шубке"Фото: Салат "Кальмар в шубке" (instagram.com/gotovim_doma_ru)

Тушки кальмаров разморозить, помыть, нарезать соломкой или кольцами, подсолить. На сковороде разогреть немного масла, выкладывать кальмары порциями и обжаривать в течение 1 минуты до приобретения матового оттенка.

Сварить яйца, отделить белки от желтков  и натереть на мелкой терке. Нарезать киви маленькими кубиками (или яблоко, сбрызнув лимонным соком).

Огурцы нарезать соломкой, посолить и оставить на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого отжать.

Сыр натереть на терке. Измельчить чеснок, порубить зелень и орехи.

Все ингредиенты выкладывать на блюдо слоями, немного промазывая майонезом:

  • кальмары, соль, черный перец по вкусу;
  • грецкие орехи;
  • киви (яблоко);
  • кукуруза;
  • огурец, черный перец;
  • желтки, соль;
  • сыр;
  • яичные белки.

Перед подачей охладить в течение 2 часов, украсить зеленью и отварными креветками.

Салат с крабовыми палочками: оригинальный новогодний вариант

Еще один легкий салат на Новый год, готовка которого займет не больше 15 минут.

Понадобятся следующие продукты:

  • морковка по-корейски - 200 г;
  • крабовые палочки - 2/3 упаковки;
  • твердый сыр - 100 г;
  • свежий огурец - 1 шт;
  • майонез - 100 г;
  • соль, перец по вкусу.

Салат с крабовыми палочкамиФото: Салат с крабовыми палочками (instagram.com/food_istorii)

Крабовые палочки и огурец следует нарезать соломкой, сыр натереть на крупной терке, добавить морковь, майонез, перец и соль. Все перемешать, выложить на блюа и украсить зеленью и зернышками граната.

Салат на Новый год "Елочка"

Сытный и красивый в подаче салат "Елочка" готовится из следующих ингредиентов:

  • филе куриное - 300-400 г;
  • картофель – 3 шт.;
  • яйца – 3 шт.,
  • шампиньоны – 300 г;
  • лук – 1-2 головки;
  • морковь – 1 шт.;
  • майонез – 150 г;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • соль, черный  перец  – по вкусу;
  •  укроп, зерна граната, консервированная кукуруза для декора.

Куриное филе, яйца, овощи сварить и остудить. Все нарезать мелкими кубиками, яйца - на терку. Лук измельчить кубиками и обжарить на растительном масле до прозрачности, затем добавить шампиньоны, нарезанные слайсами, жарить до готовности.

Новогодний салат "Елочка"Фото: Новогодний салат "Елочка" (facebook.com/laviramarket)

Каждый слой салата промазать майонезом:

  • курица с солью и перцем;
  • картофель;
  • шампиньоны с луком;
  • морковь;
  • яйца.

На верхний слой выложить ветки укропа, сделать украшение "гирлянду" из кукурузы и граната. Дать салату пропитаться в холодильнике пару часов.

Новогодний поросенок

Вкусный салат в форме символа наступающего года готовится не из свинины. Главный ингредиент, рыбу холодного копчения дополняют отварные сезонные овощи.

  • Рыба холодного копчения (скумбрия, сельдь, горбуша) – 1 шт.; ⠀
  • Картофель – 4 шт.;
  • Яблоко кислое– 1 шт.; ⠀
  • Яйца  – 4 шт.; ⠀
  • Морковь – 1 шт.; ⠀
  • Свекла – 1 шт.; ⠀
  • Майонез – 250 г;⠀
  • Колбаса вареная, маслины - для украшения.

Салат "Новогодний поросенок"Фото: Салат "Новогодний поросенок" (instagram.com/ideiipodelkidliadachi) 

Рыбу очистить от костей, нарезать мелкими кубиками. Овощи и яйца отварить, натереть на терке. Яблоко измельчить на терке, сбрызнуть лимонным соком.

Выкладывать в такой очередности: рыба, картофель, яблоко, морковь, яйца, свекла. Каждый слой промазывать майонезом. Декорировать салат (из маслин сделать глаза и пятачок, из колбасы - ушки, копытца и хвост).

Салат на Новый год из говяжьего языка

Очень вкусный и питательный салат-закуска для праздничного стола бытсро готовится и потребует таких ингредиентов:

  • язык говяжий - 300 г;
  • горошек зеленый - 1 банка;
  • шампиньоны свежие - 200 г;
  • лук репчатый - 1 шт.;   
  • яйца куриные  - 3 шт.;  
  • огурцы маринованные - 2 шт.;
  • зелень петрушки; 
  • майонез - 150 г.

Салат с языком Фото: Салат на Новый год с говяжьим языком  (pixabay.com)

Лук обжарить с шампиньонами на растительном масле. Язык отварить и нарезать соломкой, яйца измельчить кубиками, огурцы - соломкой. Смешать все ингредиенты с майонезом и петрушкой и выложить в салатник перед подачей.

Ранее мы публиковали рецепты простых и вкусных блюд для новогоднего меню.

Напомним, диетолог дала полезные советы, как сохранить фигуру во время новогодних праздников.

Видео: РБК-Украина

Новый год 2019: во сколько украинцам обойдется праздничная "поляна" Киноа с нутом и апельсинами: аппетитный рецепт от судьи МастерШеф
Новости Украины едарецептыНовый год
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь