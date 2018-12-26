Салаты на Новый год: 5 необычных рецептов

Сытные салаты на Новый год 2019 с оригинальной подачей и легкие варианты праздничных закусок
Одним из главных угощений праздничного стола являются салаты. На Новый год 2019 их рекомендуют готовить из овощей, рыбы, мяса птицы и говядины, чтобы задобрить символ следующих 12 месяцев - Желтую Свинью. Вкусные и необычные рецепты новогодних салатов - в нашей подборке.
Новогодняя закуска по мотивам популярной "Селедки под шубой" отличается более нежным вкусом и кислинкой.
Необходимые ингредиенты:
Фото: Салат "Кальмар в шубке" (instagram.com/gotovim_doma_ru)
Тушки кальмаров разморозить, помыть, нарезать соломкой или кольцами, подсолить. На сковороде разогреть немного масла, выкладывать кальмары порциями и обжаривать в течение 1 минуты до приобретения матового оттенка.
Сварить яйца, отделить белки от желтков и натереть на мелкой терке. Нарезать киви маленькими кубиками (или яблоко, сбрызнув лимонным соком).
Огурцы нарезать соломкой, посолить и оставить на 10 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. После этого отжать.
Сыр натереть на терке. Измельчить чеснок, порубить зелень и орехи.
Все ингредиенты выкладывать на блюдо слоями, немного промазывая майонезом:
Перед подачей охладить в течение 2 часов, украсить зеленью и отварными креветками.
Еще один легкий салат на Новый год, готовка которого займет не больше 15 минут.
Понадобятся следующие продукты:
Фото: Салат с крабовыми палочками (instagram.com/food_istorii)
Крабовые палочки и огурец следует нарезать соломкой, сыр натереть на крупной терке, добавить морковь, майонез, перец и соль. Все перемешать, выложить на блюа и украсить зеленью и зернышками граната.
Сытный и красивый в подаче салат "Елочка" готовится из следующих ингредиентов:
Куриное филе, яйца, овощи сварить и остудить. Все нарезать мелкими кубиками, яйца - на терку. Лук измельчить кубиками и обжарить на растительном масле до прозрачности, затем добавить шампиньоны, нарезанные слайсами, жарить до готовности.
Фото: Новогодний салат "Елочка" (facebook.com/laviramarket)
Каждый слой салата промазать майонезом:
На верхний слой выложить ветки укропа, сделать украшение "гирлянду" из кукурузы и граната. Дать салату пропитаться в холодильнике пару часов.
Вкусный салат в форме символа наступающего года готовится не из свинины. Главный ингредиент, рыбу холодного копчения дополняют отварные сезонные овощи.
Фото: Салат "Новогодний поросенок" (instagram.com/ideiipodelkidliadachi)
Рыбу очистить от костей, нарезать мелкими кубиками. Овощи и яйца отварить, натереть на терке. Яблоко измельчить на терке, сбрызнуть лимонным соком.
Выкладывать в такой очередности: рыба, картофель, яблоко, морковь, яйца, свекла. Каждый слой промазывать майонезом. Декорировать салат (из маслин сделать глаза и пятачок, из колбасы - ушки, копытца и хвост).
Очень вкусный и питательный салат-закуска для праздничного стола бытсро готовится и потребует таких ингредиентов:
Фото: Салат на Новый год с говяжьим языком (pixabay.com)
Лук обжарить с шампиньонами на растительном масле. Язык отварить и нарезать соломкой, яйца измельчить кубиками, огурцы - соломкой. Смешать все ингредиенты с майонезом и петрушкой и выложить в салатник перед подачей.
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Видео: РБК-Украина