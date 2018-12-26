Салати на Новий рік: 5 незвичайних рецептів

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Ситні салати на Новий рік 2019 із оригінальною подачею та легкі варіанти святкових закусок

Одним із головних частувань святкового столу є салати. На Новий рік 2019 їх рекомендують готувати з овочів, риби, м'яса птиці і яловичини, щоб задобрити символ наступних 12 місяців - Жовту Свиню. Смачні та оригінальні рецепти новорічних салатів - в нашій добірці.

Салат "Кальмар у шубці"

Новорічна закуска за мотивами популярного "Оселедця під шубою" відрізняється більш ніжним смаком і кислинкою.

Необхідні інгредієнти:

Кальмари - 500 г;

Яйця - 4 шт.;

Кукурудза консервована - 1 банка;

Ківі або кисле яблуко - 1 шт. середніх розмірів;

Огірок свіжий - 2 шт.;

Сир твердий - 100 г;

Часник - 2 зубчики;

Кріп - невеликий пучок;

Волоські горіхи - 50 г;

Майонез - 200 г;

Фото: Салат "Кальмар у шубці" (instagram.com/gotovim_doma_ru)

Тушки кальмарів розморозити, помити, нарізати соломкою або кільцями, підсолити. На сковороді розігріти трохи олії, викладати кальмари порціями і обсмажувати протягом 1 хвилини до придбання матового відтінку.

Зварити яйця, відокремити білки від жовтків і натерти на дрібній тертці. Нарізати ківі маленькими кубиками (або яблуко, окропивши лимонним соком).

Огірки нарізати соломкою, посолити і залишити на 10 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Після цього віджати.

Сир натерти на тертці. Подрібнити часник, порубати зелень і горіхи.

Всі інгредієнти викладати на блюдо шарами, трохи промащуючи майонезом:

кальмари, сіль, чорний перець за смаком;

грецькі горіхи;

ківі (яблуко);

кукурудза;

огірок, чорний перець;

жовтки, сіль;

сир;

яєчні білки.

Перед подачею охолодити протягом 2 годин, прикрасити зеленню і вареними креветками.

Салат із крабовими паличками: оригінальний новорічний варіант

Ще один легкий салат на Новий рік, приготування якого займе не більше 15 хвилин.

Знадобляться наступні продукти:

морква по-корейськи - 200 г;

крабові палички - 2/3 упаковки;

твердий сир - 100 г;

свіжий огірок - 1 шт;

майонез - 100 г;

сіль, перець за смаком.

Фото: Салат із крабовими паличками (instagram.com/food_istorii)

Крабові палички і огірок слід нарізати соломкою, сир натерти на крупній тертці, додати моркву, майонез, перець і сіль. Все перемішати, викласти на блюа і прикрасити зеленню і зернятками граната.

Салат на Новий рік "Ялинка"

Ситний і красивий в подачі салат "Ялинка" готується з таких інгредієнтів:

філе куряче - 300-400 г;

картопля - 3 шт.;

яйця - 3 шт.,

печериці - 300 г;

цибуля - 1-2 головки;

морква - 1 шт.;

майонез - 150 г;

рослинне масло - 2 ст. л.;

лавровий лист - 1 шт.;

сіль, чорний перець - за смаком;

кріп, зерна гранату, консервована кукурудза для декору.

Куряче філе, яйця, овочі зварити і остудити. Все нарізати дрібними кубиками, яйця - на тертці. Цибулю подрібнити кубиками і обсмажити на олії до прозорості, потім додати шампіньйони, нарізані слайсами, смажити до готовності.

Фото: Новорічний салат "Ялинка" (facebook.com/laviramarket)

Кожен шар салату промазати майонезом:

курка з сіллю і перцем;

картопля;

печериці з цибулею;

морква;

яйця.

На верхній шар викласти гілки кропу, зробити прикрасу "гірлянду" з кукурудзи і гранату. Дати салату настоятися в холодильнику пару годин.

Новорічне порося

Смачний салат у формі символу наступаючого року готується не зі свинини. Головний інгредієнт, рибу холодного копчення доповнюють відварні сезонні овочі.

Риба холодного копчення (скумбрія, оселедець, горбуша) - 1 шт.; ⠀

Картопля - 4 шт.;

Яблуко кисле- 1 шт.; ⠀

Яйця - 4 шт.; ⠀

Морква - 1 шт.; ⠀

Буряк - 1 шт.; ⠀

Майонез - 250 г; ⠀

Ковбаса варена, маслини - для прикраси.

Фото: Салат "Новорічне порося" (instagram.com/ideiipodelkidliadachi)

Рибу очистити від кісток, нарізати дрібними кубиками. Овочі та яйця відварити, натерти на тертці. Яблуко подрібнити на тертці, скропити лимонним соком.

Викладати в такій черговості: риба, картопля, яблуко, морква, яйця, буряк. Кожен шар промащувати майонезом. Декорувати салат (із маслин зробити очі і п'ятачок, з ковбаси - вушка, копитця і хвіст).

Салат на Новий рік з яловичого язика

Дуже смачний і поживний салат-закуска для святкового столу швидко готується і потребує таких інгредієнтів:

язик яловичий - 300 г;

горошок зелений - 1 банка;

печериці свіжі - 200 г;

цибуля ріпчаста - 1 шт.;

яйця курячі - 3 шт.;

огірки мариновані - 2 шт ;

зелень петрушки;

майонез - 150 г.

Фото: Салат на Новий рік з яловичим язиком (pixabay.com)

Лук підсмажити з печерицями на рослинній олії. Язик відварити і нарізати соломкою, яйця подрібнити кубиками, огірки - соломкою. Змішати всі інгредієнти з майонезом і петрушкою і викласти в салатник перед подачею.

Раніше ми публікували рецепти простих і смачних страв для новорічного меню.

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Відео: РБК-Україна