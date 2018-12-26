Салати на Новий рік: 5 незвичайних рецептів

Ситні салати на Новий рік 2019 із оригінальною подачею та легкі варіанти святкових закусок
Одним із головних частувань святкового столу є салати. На Новий рік 2019 їх рекомендують готувати з овочів, риби, м'яса птиці і яловичини, щоб задобрити символ наступних 12 місяців - Жовту Свиню. Смачні та оригінальні рецепти новорічних салатів - в нашій добірці.
Новорічна закуска за мотивами популярного "Оселедця під шубою" відрізняється більш ніжним смаком і кислинкою.
Необхідні інгредієнти:
Фото: Салат "Кальмар у шубці" (instagram.com/gotovim_doma_ru)
Тушки кальмарів розморозити, помити, нарізати соломкою або кільцями, підсолити. На сковороді розігріти трохи олії, викладати кальмари порціями і обсмажувати протягом 1 хвилини до придбання матового відтінку.
Зварити яйця, відокремити білки від жовтків і натерти на дрібній тертці. Нарізати ківі маленькими кубиками (або яблуко, окропивши лимонним соком).
Огірки нарізати соломкою, посолити і залишити на 10 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Після цього віджати.
Сир натерти на тертці. Подрібнити часник, порубати зелень і горіхи.
Всі інгредієнти викладати на блюдо шарами, трохи промащуючи майонезом:
Перед подачею охолодити протягом 2 годин, прикрасити зеленню і вареними креветками.
Ще один легкий салат на Новий рік, приготування якого займе не більше 15 хвилин.
Знадобляться наступні продукти:
Фото: Салат із крабовими паличками (instagram.com/food_istorii)
Крабові палички і огірок слід нарізати соломкою, сир натерти на крупній тертці, додати моркву, майонез, перець і сіль. Все перемішати, викласти на блюа і прикрасити зеленню і зернятками граната.
Ситний і красивий в подачі салат "Ялинка" готується з таких інгредієнтів:
Куряче філе, яйця, овочі зварити і остудити. Все нарізати дрібними кубиками, яйця - на тертці. Цибулю подрібнити кубиками і обсмажити на олії до прозорості, потім додати шампіньйони, нарізані слайсами, смажити до готовності.
Фото: Новорічний салат "Ялинка" (facebook.com/laviramarket)
Кожен шар салату промазати майонезом:
На верхній шар викласти гілки кропу, зробити прикрасу "гірлянду" з кукурудзи і гранату. Дати салату настоятися в холодильнику пару годин.
Смачний салат у формі символу наступаючого року готується не зі свинини. Головний інгредієнт, рибу холодного копчення доповнюють відварні сезонні овочі.
Фото: Салат "Новорічне порося" (instagram.com/ideiipodelkidliadachi)
Рибу очистити від кісток, нарізати дрібними кубиками. Овочі та яйця відварити, натерти на тертці. Яблуко подрібнити на тертці, скропити лимонним соком.
Викладати в такій черговості: риба, картопля, яблуко, морква, яйця, буряк. Кожен шар промащувати майонезом. Декорувати салат (із маслин зробити очі і п'ятачок, з ковбаси - вушка, копитця і хвіст).
Дуже смачний і поживний салат-закуска для святкового столу швидко готується і потребує таких інгредієнтів:
Фото: Салат на Новий рік з яловичим язиком (pixabay.com)
Лук підсмажити з печерицями на рослинній олії. Язик відварити і нарізати соломкою, яйця подрібнити кубиками, огірки - соломкою. Змішати всі інгредієнти з майонезом і петрушкою і викласти в салатник перед подачею.
Раніше ми публікували рецепти простих і смачних страв для новорічного меню.
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Відео: РБК-Україна