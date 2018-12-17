Новогоднее меню: пять простых блюд на праздник

Фото: РБК-Украина

Пора навсегда забыть об Оливье и Рыбе под шубой, новогодний стол может быть разнообразным и не требовать много времени для его приготовления

Что приготовить на новогодний ужин и как на это потратить минимум времени в своем блоге в Instagram рассказал шеф-повар Евгений Клопотенко. Он создал простое и изысканное меню для всех хозяек, которые не хотят перед праздниками долго стоять у плиты.

"Я для вас уже все придумал. Так, чтобы вам было вкусно до мурашек, а над плитой не пришлось стоять несколько суток без перерыва на сон", - подписал Евгений свой пост.

Его меню не бьет по карману, легко в исполнении и точно будет съедено до последней крошки:

1. Начнем с закуски. Запеченные шампиньоны с фетой и чесноком. Это потрясающе. Плотные шампиньоны, нежная фета и острый чеснок.

Фото: Шампиньоны под сыром (instagram.com/knigareceptovv)

2. Тарталетки из песочного теста с козьим сыром и виноградом. Это произведение искусства. Тесто, которое тает во рту. Смесь творога с козьим сыром - чтобы вкус был простым, но с резковатым оттенком. И немного винограда, который даст о себе знать в самом конце и добавит легкой сладости.

Фото: Тарталетки с сыром (instagram.com/dasha_6840)

3. С салатом предлагаю совсем не заморачиваться, но сделать его таким, чтобы почувствовать себя максимально счастливым. Взять свеклу, обжарить ее. Потом смешать с мандаринами, оливковым маслом и специями.

Фото: Салат из свеклы (instagram.com/moysupru)

4. На праздники обычно берут целую курицу, обмазывают маслом со специями и запекают. Прикольно, но скучно. Поэтому я предлагаю взять куриную грудку, покрыть ее лимонно-имбирной глазурью и запечь до золотистой корочки.

Фото: Куринная грудка (instagram.com/schefpro)

5. Десерт мы тоже приготовим так, чтобы не потратить много времени, но получить максимум вкуса. Мы возьмем печенье савоярди и пропитаем его нежным розмариново-апельсиновым кремом. Все. Получился чизкейк в стакане.

Фото: Чизкейк в стакане (instagram.com/chai_pechenie)

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