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Салат з тунцем: рецепт корисної і смачної вечері

Lite » Їжа 17.01.2019 - 18:16
Салат з тунцем: рецепт корисної і смачної вечері
Фото: (instagram.com/inna_foodfit)

Якщо ви не знаєте, що б такого з'їсти ввечері, щоб не погладшати, цей рецепт - для вас

Якщо ви хочете смачно повечеряти, але при цьому не дивитися з жахом на ваги на наступний ранок, відмінним варіантом може бути салат. Є безліч варіантів цієї страви з невисокою калорійністю, але при цьому досить ситних - наприклад, салат з тунцем. Корисним і здоровим рецептом поділилася эксперт по харчуванню на своїй сторінці в Instagram.

Вона зазначила, що серед її підписників надходить багато запитів на подібні варіанти вечері.

КБЖУ на 100г 100,4/9,8/5,6/2,3
⠀⠀
Склад:

  • Китайська капуста 50г
  • Перець болгарський 150г
  • Помідор 120г
  • Оливки 40г
  • Тунець консервований в с/с 200г
  • Олія оливкова 1 ст.л
  • Пармезан 40г
  • Яйця перепелині 9 шт

⠀⠀
Приготування:

  1. Капусту ріжемо і розбираємо на шматочки, овочі ріжемо невеликими шматочками, кружечками оливки, сир тремо на тертці.
  2. Зливаємо рідину з під тунця, якщо він дуже солоний - промиваємо.
  3. Викладаємо на тарілку тунця, розминаємо виделкою, додаємо овочі і перемішуємо.
  4. Заправляємо маслом, посипаємо сиром і перемішуємо.
  5. Для краси можна посипати сумішшю кунжуту і насіння.

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