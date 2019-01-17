Салат з тунцем: рецепт корисної і смачної вечері

Якщо ви не знаєте, що б такого з'їсти ввечері, щоб не погладшати, цей рецепт - для вас
Якщо ви хочете смачно повечеряти, але при цьому не дивитися з жахом на ваги на наступний ранок, відмінним варіантом може бути салат. Є безліч варіантів цієї страви з невисокою калорійністю, але при цьому досить ситних - наприклад, салат з тунцем. Корисним і здоровим рецептом поділилася эксперт по харчуванню на своїй сторінці в Instagram.
Вона зазначила, що серед її підписників надходить багато запитів на подібні варіанти вечері.
КБЖУ на 100г 100,4/9,8/5,6/2,3
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Приготування:
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