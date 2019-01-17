Салат з тунцем: рецепт корисної і смачної вечері

Фото: (instagram.com/inna_foodfit)

Якщо ви не знаєте, що б такого з'їсти ввечері, щоб не погладшати, цей рецепт - для вас

Якщо ви хочете смачно повечеряти, але при цьому не дивитися з жахом на ваги на наступний ранок, відмінним варіантом може бути салат. Є безліч варіантів цієї страви з невисокою калорійністю, але при цьому досить ситних - наприклад, салат з тунцем. Корисним і здоровим рецептом поділилася эксперт по харчуванню на своїй сторінці в Instagram.

Вона зазначила, що серед її підписників надходить багато запитів на подібні варіанти вечері.

КБЖУ на 100г 100,4/9,8/5,6/2,3

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Склад:

Китайська капуста 50г

Перець болгарський 150г

Помідор 120г

Оливки 40г

Тунець консервований в с/с 200г

Олія оливкова 1 ст.л

Пармезан 40г

Яйця перепелині 9 шт

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Приготування:

Капусту ріжемо і розбираємо на шматочки, овочі ріжемо невеликими шматочками, кружечками оливки, сир тремо на тертці. Зливаємо рідину з під тунця, якщо він дуже солоний - промиваємо. Викладаємо на тарілку тунця, розминаємо виделкою, додаємо овочі і перемішуємо. Заправляємо маслом, посипаємо сиром і перемішуємо. Для краси можна посипати сумішшю кунжуту і насіння.

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