Рыбное меню: треска, запеченная с томатами и белой фасолью

Фото: треска, запеченная с томатами и белой фасолью (instagram.com/kirilife_com)

Морепродукты обязательно стоит включать в зимнее меню, а рыбные блюда станут не только вкусным, но и полезным компомнентом рациона

Морепродукты должны обязательно присутствовать в рационе человека. Вкусная и полезная морская рыба обеспечит уставший от зимней нехватки питательных веществ организм необходимыми витаминами и минералами. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова предлагает побаловать себя запеченной треской с черри и белой фасолью. Рецептом блюда она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Ингредиенты:

треска — 300-400 г

белая фасоль - банка

черри — 150-200 г

черные оливки – по вкусу

чеснок – 2 зубочка

копченая паприка — 1 ст.л.

петрушка

чиабатта для подачи

Способ приготовления:

1. Помидоры черри разрезать пополам. Фасоль из банки промыть, выложить в форму для затекания вместе с томатами, добавить раздавленный чеснок. Все сбрызнуть маслом, добавить томатную пасту. Посолить, поперчить по вкусу и перемешать.

2. Духовку разогреть до 190°С. Поставить запекаться овощи на 20 мин.

4. Филе рыбы разрезать на крупные куски, посолить и посыпать копченой паприкой.

6. Отправить рыбу со специями к помидорам и фасоли. Добавить оливки и запекать 20 мин.

7. Готовое рыбное блюдо посыпать мелко нарезанной петрушкой. Подавать к столу с кусочками свежей чиабатты.

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