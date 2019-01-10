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Рыбное меню: треска, запеченная с томатами и белой фасолью

Lite » Еда 10.01.2019 - 20:50
Рыбное меню: треска, запеченная с томатами и белой фасолью
Фото: треска, запеченная с томатами и белой фасолью (instagram.com/kirilife_com)

Морепродукты обязательно стоит включать в зимнее меню, а рыбные блюда станут не только вкусным, но и полезным компомнентом рациона

Морепродукты должны обязательно присутствовать в рационе человека. Вкусная и полезная морская рыба обеспечит уставший от зимней нехватки питательных веществ организм необходимыми витаминами и минералами. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова предлагает побаловать себя запеченной треской с черри и белой фасолью. Рецептом блюда она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Ингредиенты:

  • треска — 300-400 г
  • белая  фасоль - банка
  • черри — 150-200 г
  • черные оливки – по вкусу
  • чеснок – 2 зубочка
  • копченая паприка — 1 ст.л.
  • петрушка
  • чиабатта для подачи

Способ приготовления:

1. Помидоры черри разрезать пополам. Фасоль из банки промыть, выложить в форму для затекания вместе с томатами, добавить раздавленный чеснок. Все сбрызнуть маслом, добавить томатную пасту. Посолить, поперчить по вкусу и перемешать.
2. Духовку разогреть до 190°С. Поставить запекаться овощи на 20 мин.
4. Филе рыбы разрезать на крупные куски, посолить и посыпать копченой паприкой.
6. Отправить рыбу со специями к помидорам и фасоли. Добавить оливки и запекать 20 мин.
7. Готовое рыбное блюдо посыпать мелко нарезанной петрушкой. Подавать к столу с кусочками свежей чиабатты.

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