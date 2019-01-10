Рыбное меню: треска, запеченная с томатами и белой фасолью

Морепродукты обязательно стоит включать в зимнее меню, а рыбные блюда станут не только вкусным, но и полезным компомнентом рациона
Морепродукты должны обязательно присутствовать в рационе человека. Вкусная и полезная морская рыба обеспечит уставший от зимней нехватки питательных веществ организм необходимыми витаминами и минералами. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова предлагает побаловать себя запеченной треской с черри и белой фасолью. Рецептом блюда она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Помидоры черри разрезать пополам. Фасоль из банки промыть, выложить в форму для затекания вместе с томатами, добавить раздавленный чеснок. Все сбрызнуть маслом, добавить томатную пасту. Посолить, поперчить по вкусу и перемешать.
2. Духовку разогреть до 190°С. Поставить запекаться овощи на 20 мин.
4. Филе рыбы разрезать на крупные куски, посолить и посыпать копченой паприкой.
6. Отправить рыбу со специями к помидорам и фасоли. Добавить оливки и запекать 20 мин.
7. Готовое рыбное блюдо посыпать мелко нарезанной петрушкой. Подавать к столу с кусочками свежей чиабатты.
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