Рибне меню: тріска, запечена з томатами і білою квасолею

Фото: тріска, запечена з томатами і білою квасолею (instagram.com/kirilife_com)

Морепродукти обов'язково слід включати в зимове меню, а рибні страви станут не тільки смачним, але і корисним компомнентом раціону

Морепродукти обов'язково повинні бути присутніми в раціоні людини. Смачна і корисна морська риба забезпечить втомлений від зимової нестачі поживних речовин організм необхідними вітамінами і мінералами. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова пропонує побалувати себе запеченою тріскою з черрі і білою квасолею. Рецептом страви вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Склад:

тріска — 300-400 г

біла квасоля - банку

черрі — 150-200 г

чорні оливки – за смаком

часник – 2 зубчики

копчена паприка — 1 ст. л.

петрушка

чіабатта для подачі

Спосіб приготування:

1. Помідори черрі розрізати навпіл. Квасолю з банки промити, викласти у форму для затікання разом з томатами, додати роздавлений часник. Все збризнути олією, додати томатну пасту. Посолити, поперчити за смаком і перемішати.

2. Духовку розігріти до 190°С. Поставити запікатися овочі на 20 хв.

4. Філе риби розрізати на великі шматки, посолити і посипати копченою паприкою.

6. Відправити рибу зі спеціями до помідорів і квасолі. Додати оливки і запікати 20 хв.

7. Готову рибну страву посипати дрібно нарізаною петрушкою. Подавати до столу зі шматочками свіжої чіабатти.

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