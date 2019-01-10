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Рибне меню: тріска, запечена з томатами і білою квасолею

Lite » Їжа 10.01.2019 - 20:50
Рибне меню: тріска, запечена з томатами і білою квасолею
Фото: тріска, запечена з томатами і білою квасолею (instagram.com/kirilife_com)

Морепродукти обов'язково слід включати в зимове меню, а рибні страви станут не тільки смачним, але і корисним компомнентом раціону

Морепродукти обов'язково повинні бути присутніми в раціоні людини. Смачна і корисна морська риба забезпечить втомлений від зимової нестачі поживних речовин організм необхідними вітамінами і мінералами. Фуд-блогер Тетяна Кір'янова пропонує побалувати себе запеченою тріскою з черрі і білою квасолею. Рецептом страви вона поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Склад:

  • тріска — 300-400 г
  • біла квасоля - банку
  • черрі — 150-200 г
  • чорні оливки – за смаком
  • часник – 2 зубчики
  • копчена паприка — 1 ст. л.
  • петрушка
  • чіабатта для подачі

Спосіб приготування:

1. Помідори черрі розрізати навпіл. Квасолю з банки промити, викласти у форму для затікання разом з томатами, додати роздавлений часник. Все збризнути олією, додати томатну пасту. Посолити, поперчити за смаком і перемішати.
2. Духовку розігріти до 190°С. Поставити запікатися овочі на 20 хв.
4. Філе риби розрізати на великі шматки, посолити і посипати копченою паприкою.
6. Відправити рибу зі спеціями до помідорів і квасолі. Додати оливки і запікати 20 хв.
7. Готову рибну страву посипати дрібно нарізаною петрушкою. Подавати до столу зі шматочками свіжої чіабатти.

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