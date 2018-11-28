Різдвяний піст 2018: меню на кожен день

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На період Різдвяного посту потрібно виключити з раціону м'ясо і молоко

Різдвяний піст 2018 - 2019 триватиме з 28 листопада до 7 січня. У ці дні слід дотримуватися особливого ​​меню, а також присвятити час не тільки фізичному, але і духовному очищенню.

Різдвяний піст 2018 - 2019: правила раціону

Календар харчування Різдвяного посту виключає вживання м'ясних і молочних продуктів. Однак раціон сорока днів говіння можна урізноманітнити рибними стравами, різними фруктами, овочами і коренеплодами, пісною випічкою.

Головне знати, які продукти і в який день можна вживати в їжу. Каші з різних круп, запечені, відварені або сирі овочі, гриби, сухофрукти, пісні солодощі, мед, насіння і горіхи, рослинні масла, а в деякі дні, риба і морепродукти - дозволені продукти, які зроблять харчування в Різдвяний піст і смачним, здоровим і повноцінним.

Важливий для організму білок під час посту можна отримати з бобових. Нут, квасоля, горох і сочевиця підходять для приготування смачних паштетів, котлет, рагу.

Фото: Вареники на тесті без яєць можна включити в меню Різдвяного посту (pixabay.com)

Любителям солодкого в пост можна готувати цукерки із сухофруктів в кокосовій стружці або в какао, пісну випічку, різні фруктові смузі.

З усією строгістю правил харчування в Різдвяний пост дотримуються монахи, для мирян можливі деякі послаблення. Так, до 20 грудня допустимо їсти рибні страви в усі дні, крім понеділка, середи і п'ятниці.

Різдвяний піст: меню по днях

Пост перед Різдвом умовно ділиться на три періоди, що розрізняються строгістю раціону.

28 листопада - 19 грудня:

понеділок - в меню повинна бути гаряча рослинна їжа без олії;

вівторок, четвер - страви з додаванням рослинної олії, риба;

середа, п'ятниця - дні сухоядіння (їжа без масел);

субота, неділя - гарячі страви з маслом, а також дозволяються морепродукти;

Свята цього періоду: 4 грудня Введення в храм Пресвятої Богородиці. У цей день допустимо випити келих сухого червоного вина і з'їсти рибне блюдо; 19 грудня на Миколая Чудотворця правила поста також дозволяють вино і морепродукти.

Фото: Різні овочі і салати дозволені в Різдвяний піст (pixabay.com)

20 грудня - 1 січня:

понеділок - гарячі страви без додавання масла;

вівторок, четвер - гарячі страви з маслом;

середа і п'ятниця - дні, в які потрібно вживати суху їжу без масла;

вихідні дні - їжа з рослинними оліями, морепродукти;

святкові дні - 1 січня допустимо випити келих вина.

2 - 6 січня 2019:

Завершальні дні Різдвяного посту є найбільш суворими по харчуванню. Вживання риби та морепродуктів в цей період забороняється.

середа, п'ятниця - сухоядіння;

четвер - гаряча рослинна їжа без олії;

субота - гарячі страви з маслом

Неділя 6 січня - повне утримання від їжі до сходу першої вечірньої зірки на небі.

Розговлятися після Різдвяного посту слід почати з сочива - каші з пшениці з додаванням меду і сухофруктів.

Нагадаємо, що вчені визначили, який продукт здатний повністю замінити м'ясо в раціоні.

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Відео: РБК-Україна