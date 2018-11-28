Різдвяний піст 2018: меню на кожен день

На період Різдвяного посту потрібно виключити з раціону м'ясо і молоко
Різдвяний піст 2018 - 2019 триватиме з 28 листопада до 7 січня. У ці дні слід дотримуватися особливого меню, а також присвятити час не тільки фізичному, але і духовному очищенню.
Календар харчування Різдвяного посту виключає вживання м'ясних і молочних продуктів. Однак раціон сорока днів говіння можна урізноманітнити рибними стравами, різними фруктами, овочами і коренеплодами, пісною випічкою.
Головне знати, які продукти і в який день можна вживати в їжу. Каші з різних круп, запечені, відварені або сирі овочі, гриби, сухофрукти, пісні солодощі, мед, насіння і горіхи, рослинні масла, а в деякі дні, риба і морепродукти - дозволені продукти, які зроблять харчування в Різдвяний піст і смачним, здоровим і повноцінним.
Важливий для організму білок під час посту можна отримати з бобових. Нут, квасоля, горох і сочевиця підходять для приготування смачних паштетів, котлет, рагу.
Фото: Вареники на тесті без яєць можна включити в меню Різдвяного посту (pixabay.com)
Любителям солодкого в пост можна готувати цукерки із сухофруктів в кокосовій стружці або в какао, пісну випічку, різні фруктові смузі.
З усією строгістю правил харчування в Різдвяний пост дотримуються монахи, для мирян можливі деякі послаблення. Так, до 20 грудня допустимо їсти рибні страви в усі дні, крім понеділка, середи і п'ятниці.
Пост перед Різдвом умовно ділиться на три періоди, що розрізняються строгістю раціону.
28 листопада - 19 грудня:
Свята цього періоду: 4 грудня Введення в храм Пресвятої Богородиці. У цей день допустимо випити келих сухого червоного вина і з'їсти рибне блюдо; 19 грудня на Миколая Чудотворця правила поста також дозволяють вино і морепродукти.
Фото: Різні овочі і салати дозволені в Різдвяний піст (pixabay.com)
20 грудня - 1 січня:
2 - 6 січня 2019:
Завершальні дні Різдвяного посту є найбільш суворими по харчуванню. Вживання риби та морепродуктів в цей період забороняється.
Розговлятися після Різдвяного посту слід почати з сочива - каші з пшениці з додаванням меду і сухофруктів.
Нагадаємо, що вчені визначили, який продукт здатний повністю замінити м'ясо в раціоні.
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Відео: РБК-Україна