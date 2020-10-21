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Как распрощаться со скрытым жиром: диетолога поделалась рабочей схемой

Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог рассказала, как избавиться от висцерального жира

Можно быть худым внешне, но страдать ожирением. Есть бурый или висцеральный жир, который не сильно влияет на контуры тела, а вреда от него больше, чем от толстых бедер. Накапливается в брюшной полости, вокруг внутренних органов, и может быть незаметен. Иногда из-за него увеличивается объем талии, и то - незначительно, поэтому внешне худые люди могут не подозревать о том, что им нужно бороться с висцеральным ожирением! О том, как это сделать рассказала в Instagram диетолог Ольга Безуглая.

Висцеральный жир пытается вмешиваться и контролировать обмен веществ. Из-за гормонов и медиаторов воспаления, которые он выделяет прямо в воротную вену печени, развивается метаболический синдром (сахарный диабет 2 типа, высокое давление, повышенный холестерин и инсулин).

Такой жир перестраивает ваш обмен веществ так, что у вас возникает постоянное чувство голода.


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диеты, которые помогают уменьшить жир в брюшной полости:

Низкоуглеводная диета (средиземноморская). В течение 8 недель 69 мужчин и женщин участвовали в эксперименте. Те, кто употреблял мало углеводов и больше жиров, сбросили на 10% больше висцерального жира, чем участники, которые ограничили только жиры.

Кето-диета. Показала еще больший эффект для сжигания висцерального жира. Участники одного эксперимента сбросили больше жира, употребляя на 300 калорий больше, чем группа, которая ограничила жирную пищу.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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Интервальное голодание. Исследование у женщин с ожирением показало, что ИГ (1 раз в неделю) на жидком питании помогает сбросить в среднем 4 кг в течение 8 недель.

Что добавить в рацион, чтоб ускорить сжигание висцерального жира:

Пищевые волокна (клетчатка). Прием 10 грамм растворимой клетчатки в сутки снижает риск отложения висцерального жира на 3.7%.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Протеины. В исследовании, в котором участвовало более 23 тысяч человек, зафиксировали уменьшение окружности талии (маркер висцерального жира) на фоне высокобелковой диеты.

Пробиотики. В мультицентровом двойном-слепом рандомизированной контрольном исследовании 210 японцев с висцеральным ожирением потеряли за 3 месяца 8.5% висцерального жира, принимая пробиотики с Lactobacillus gasseri. Однако жир перестал "таять", как только участники прекратили прием пробиотиков.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как определить свою оптимальную порцию.

Кстати, фитнес-тренер Анита Луценко высказалась об ограничениях в питании и срывах.

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