Как определить оптимальную порцию и что лучше есть на завтрак: исчерпывающий ответ диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог подсказала, с чего лучше начинать день

Многие худеющие задаются вопросом, какую порцию считать оптимальной и сколько можно съесть за один присест? Диетолог Ольга Усенко на странице в instagram рассказала, какой должна быть приемлемая порция и как распределить продукты в течение дня.

Порция будет зависеть от индивидуальных особенностей:

1. Общее КБЖУ — чем больше вес, тем больше КБЖУ и тем больше порция одного приема пищи.

2. Индивидуальные ощущения в течение дня — кто-то любит более плотный завтрак, а кто-то - плотный обед, можно расставлять продукты и их количество в течение дня, опираясь на свои ощущения и предпочтения. Завтрак может быть 200 гр, а обед - 400, если это не вызывает комфортные ощущения.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3. Количество приемов пищи — если комфортно есть 3 раза, то порция будет более объемная, КБЖУ остается одинаковым, что 3 раза, что 5.

4. Порция может зависеть от гормональных нюансов и особенностей, тут в этом случае в бой вступает лептин и помогает нам регулировать потребление пищи.

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Это если углубляться в индивидуальный подход, а разбираться вобщем, какая порция оптимальная, то эксперт считает, что это 400 гр (включая овощи). Поэтому стоит ориентироваться на цифру от 300 до 400 гр.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Также диетолог назвала список оптимальных продуктов для идеального начала дня. Любить определенные завтраки - не совсем правильная тактика при выборе первого приема пищи за день.

Завтрак должен быть функциональный и закрывающий цель. А вот цели у всех могут быть кардинально разные:

кто-то хочет на завтрак позволить себе что-то вкусненькое

кто-то хочет запустить организм с помощью завтрака максимально

кто-то хочет быстрее похудеть

кто-то хочет, чтобы было вкусно

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но самые хорошие ингредиенты для завтрака, по сути, самые простые:

яйца

творог

сыр

фрукты

овощи

семена/орехи

семга/тунец

А дальше уже можно добавлять и лаваш, и хлеб, и кашу. Но! Первый "укус", когда вы сели за стол, всегда должен начинаться с чего-то белкового. Употребляйте первым делом всегда белки: сыр, яйцо, творог, сырник.

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