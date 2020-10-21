ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як розпрощатися з прихованим жиром: дієтолога поділилася робочою схемою

Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог розповіла, як позбутися від вісцерального жиру

Можна бути худим зовні, але страждати ожирінням. Є бури або вісцеральний жир, який не сильно впливає на контури тіла, а шкоди від нього більше, ніж від товстих стегон. Накопичується в черевній порожнині, навколо внутрішніх органів, і може бути непомітний. Іноді через нього збільшується талія, і то незначно, тому зовні худі люди можуть і не підозрювати про те, що їм потрібно боротися з вісцеральним ожирінням! Про те, як це зробити розповіла в Instagram дієтолог Ольга Безугла.

Вісцеральний жир намагається втручатися і контролювати обмін речовин. Через гормони і медіатори запалення, які він виділяє прямо в ворітну вену печінки, розвивається метаболічний синдром (цукровий діабет 2 типу, високий тиск, підвищений холестерин та інсулін).

Такий жир перебудовує ваш обмін речовин так, що у вас виникає постійне відчуття голоду.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієти, які допомагають зменшити жир в черевної порожнини:

Низкоуглеводная дієта (середземноморська). Протягом 8 тижнів 69 чоловіків і жінок брали участь в експерименті. Ті, хто вживав мало вуглеводів і більше жирів, скинули на 10% більше вісцерального жиру, ніж учасники, які обмежили тільки жири.

Кето-дієта. Показала ще більший ефект для спалювання вісцерального жиру. Учасники експерименту скинули більше жиру, вживаючи на 300 калорій більше, ніж група, яка обмежила жирну їжу.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Популярні новини

Інтервальне голодування. Дослідження у жінок з ожирінням показало, що ІГ (1 раз у тиждень) на рідкому харчуванні допомагає скинути в середньому 4 кг протягом 8 тижнів.

Додати в раціон, щоб прискорити спалювання вісцерального жиру:

Харчові волокна (клітковина). Прийом 10 грам розчинної клітковини в добу знижує ризик відкладення вісцерального жиру на 3.7%.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Протеїни. У дослідженні, в якому брало участь більше 23 тисяч людей, зафіксували зменшення окружності талії (маркер вісцерального жиру) на тлі високобілкової дієти.

Пробіотики. У мультицентровому подвійному сліпому рандомізованому контрольному дослідженні 210 японців з вісцеральним ожирінням втратили за 3 місяці 8.5% вісцерального жиру, приймаючи пробіотики з Lactobacillus gasseri. Однак жир перестав "танути", як тільки учасники припинили прийом пробіотиків.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, як визначити свою оптимальну порцію.

До речі, фітнес-тренер Аніта Луценко висловилася про обмеження в харчуванні і зриви.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України дієтологсхуднення