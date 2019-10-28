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Простой план похудения для каждого: диетолог поделилась секретами

Lite » Еда 28.10.2019 - 08:37
Простой план похудения для каждого: диетолог поделилась секретами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт дала важный совет худеющим

Процесс похудения кажется делом долгим и хлопотным, а ограничения в питании и походы в спортзал поначалу с непривычки кажутся задачей практически невыполнимой. Не каждый готов с завтрашнего дня радикально поменять образ жизни, а главное, неуклонно придерживаться намеченного плана. Развеять страхи и заблуждения худеющих взялась диетолог Наталья Кошкина, которая поделилась суперпростым планом для желающих избавиться от лишних кило. Кстати ранее специалист обнародовала план, как сбросить лишние килограммы в условиях повседневности.

Можно ли худеть легко, вкусно и с удовольствием? Бытует несколько распространенных заблуждений насчет похудения: чем меньше ешь, тем лучше, процесс снижения веса – это мука, которую нужно пережить, чтобы потом наслаждаться жизнью.

Но это неправда. Секрет в том, чтобы начать с простых вещей, которые не требуют больших волевых усилий, а затем усложнять их постепенно - по мере того, как вы будете привыкать к ним.

Простой план похудения для каждого: диетолог поделилась секретами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выберите что-нибудь одно и начните практиковать с завтрашнего дня:

  • Пейте 8-10 стаканов воды ежедневно.
  • Уберите из дома нежелательные продукты или те, в которых вы не знаете меру.
  • Откажитесь от сладких напитков: газировки, компоты, пакетированные соки. Это пустые калории.

Простой план похудения для каждого: диетолог поделилась секретами

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Замените высококалорийные магазинные соусы домашними, более полезными.
  • Не ешьте нездоровую пищу больше 1 раза в день. Например, в обед съели пиццу, на ужин возвращайтесь к прежнему питанию.

Вы можете следовать этому порядку. Или менять привычки местами. Здесь нет правильного рецепта. Главное, делайте хоть что-то.

Простой план похудения для каждого: диетолог поделилась секретами
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Все это поможет потреблять меньше калорий, а, значит, снижать вес. При этом вы не будете чувствовать себя голодной и ущемленной.

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